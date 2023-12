L’Espanyol Barcelone porte plainte après un problème avec la VAR

C’était le 24 mai 2023, à l’occasion de la 36e journée de Liga.

L’Espanyol Barcelone jouait le maintien, et accueillait l’Atlético de Madrid pour une rencontre importante. Le score final ? 3-3, les locaux parvenant à arracher le match nul après avoir été menés 3-0. Mais ce que n’avaient pas digéré les Catalans, c’est surtout la deuxième réalisation des Colchoneros inscrite par Antoine Griezmann : selon les images, impossible de dire si le ballon avait bel et bien franchi la ligne de but.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Remontada complètement folle de l’Espanyol contre l’Atlético dans une tempête de buts !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/IPoF8CwkJUA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

En conséquence, et après une enquête ayant visiblement prouvé qu’une séquence vidéo a été cachée à l’arbitre central alors qu’elle montrait que le pion du Français n’était pas valable, le club a décidé de saisir la justice pour réclamer réparation en raison d’une mauvaise utilisation de la VAR. Avec quatre points de retard pour espérer rester dans l’élite, les Perruches ont en effet été rétrogradés en deuxième division.

Les plaignants tiennent à ce combat, puisqu’un recours avait déjà été déposé.