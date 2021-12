Brest met l'OM à genou au Vélodrome

200

Lopez - Saliba, Álvaro, Luan Peres - Kamara (Milik, 70e), Rongier, Guendouzi - Harit (Ünder, 56e), Gerson, De la Fuente (Lirola, 56e)- Payet. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Belkebla, Magnetti (Agoumé, 72e), Faivre, Honorat (Saïd, 84e) - Le Douaron, Del Castillo (Cardona, 66e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Toutes les séries ont une fin, saufEn arrivant à Marseille, le Stade brestois traînait deux séries. D'un côté, celle, historique, d'aucune victoire au stade Vélodrome en Ligue 1. De l'autre, celle, tout aussi historique, de ses 5 succès de rang en Ligue 1. L'une des deux devait donc prendre fin à Marseille pour cette dix-septième journée de L1, et pas forcément celle que l'on croit, puisque les Bretons se sont imposés pour la première fois de leur histoire au Vélodrome, signant ainsi un record de six succès consécutifs en L1. L'OM, qui avait l'occasion de prendre le large sur la concurrence, a de quoi nourrir des regrets. Et pour cause : à la pause, les Olympiens ont bien viré en tête, après un nouveau but de Gerson, décidément bien à l'aise dans le rôle de faux numéro 9Comme à Nantes mercredi (et avec le même onze), les Marseillais ont une nouvelle fois maîtrisé les évènements dans ce système sans vrai numéro neuf. Jusqu'à ce qu'une main de Kamara sur une frappe inoffensive de Magnetti ne vienne enrayer la machine. Penalty pour Brest, exécuté par Faivre. Inoffensifs, les Bretons étaient de retour. Et ils n'ont eu besoin que d'une accélération tranchante d'Honorat pour réaliser le hold-up parfait. Après avoir avalé son côté gauche, l'ancien Stéphanois s'est appuyé sur Le Douaron, dont la remise de la semelle en talonnade a piégé la défense marseillaise. Un missile en barre rentrante plus tard, et l'OM était à terreSonnés, les Marseillais n'ont jamais retrouvé leurs esprits, malgré les entrées d'Ünder, Milik et Lirola. Impuissant, le dauphin du PSG laisse filer une précieuse occasion de prendre ses distances. De leur côté, les Brestois poursuivent leur folle remontée. Ils sont désormais sixièmes.