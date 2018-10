Bordeaux piétine les Canaris de Vahid

Face à des Nantais totalement passés à côté de leur première mi-temps, Bordeaux a pourri la première de Vahid Halilhodžić en s'imposant facilement (3-0). Karamoh a inscrit un bijou et Kamano s'est offert un doublé.

Le joyau de Karamoh

Toulouse en ligne de mire

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Palencia, Koundé, Jovanović, Sabaly - Lerager, Otavio, Sankharé - Karamoh (Kalu, 66e), Cornelius (Briand, 72e), Kamano (Youssouf, 89e). Entraîneur : Éric Bedouet.



Nantes (4-3-3) : Tătăruşanu - Fabio, Miazga, Diego Carlos, Lucas Lima - Rongier, Krhin, Moutoussamy - Boschilia (Touré, 68e), Sala (Coulibaly, 66e), Waris (Libombé, 30e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Un match nul arraché à Lyon , un entraîneur soutenu par une bonne partie de ses supporters mis dehors, une conférence de presse où Waldemar Kita a réglé ses comptes... Rien qu'avec ces éléments-là, il est facile d'imaginer que la semaine a été compliquée du côté de la Jonelière pour préparer ce 99derby de l'Atlantique. Lors de la présentation de Vahid Halilhodžić, le président nantais avait insisté sur la notion de «» qu'allait apporter le technicien bosnien. Notamment car c'était dans sa «» . Soit. Reste désormais à savoir si Coach Vahid va apporter autre chose à ces Canaris bien pâles qui se sont noyés dans un verre d'eau dès l'entame d'un derby qu'ils n'ont jamais pensé remporter.Lorsque François Letexier siffle la fin du premier round entre Bordelais et Nantais, Samuel Moutoussamy fait la grimace. Le milieu nantais est plus que lucide sur la performance des siens au micro de beIN SPORTS : «» Un constat sans détour et en adéquation avec l'entame catastrophique de ses coéquipiers. Car si Nantes débute avec beaucoup d'envie, tout le Matmut Atlantique reste bouche bée sur l'enroulée pleine lucarne de Karamoh (5).Le 3500but du club bordelais en Ligue 1, qui punit les visiteurs d'entrée. Une sanction plus lourde l'attend même deux minutes après, quand Kamano inscrit le but du break (7). Le navire nantais prend l'eau, Vahid sort Waris au bout de la demi-heure de jeu... Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Bien lancé par un Cornelius maître dans les airs, Kamano dépose Moutoussamy puis Miazga, qui commet l'irréparable pour la deuxième fois en une semaine. L'international guinéen se fait justice lui-même, Bordeaux mène trois zéro à la pause. Plus que logiquement.S'il y a (un peu) de mieux dans le jeu nantais au retour des vestiaires, le FCN ne parvient pas à mettre la folie et exécuter un plan pour remonter la pente. Boschilia inquiète Costil sur une tentative à vingt mètres (56), Diego Carlos puis Lucas Lima pensent même réduire l'écart à dix minutes de la fin... En vain. Nantes repart de Bordeaux avec une valisette et comme seule satisfaction le fait de n'avoir pas encaissé de pion en seconde période. Vahid Halilhodžić a maintenant treize jours pour préparer sa réelle première à domicile face à Toulouse. Avec en tête le fait que sa nouvelle équipe est actuellement 19. Et qu'elle n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 1septembre.