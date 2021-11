Big 5 : Aucun club de Ligue 1 dans le top 20 des effectifs les plus durables

MD

Le 26va vous surprendre !Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est penché sur l’indice de durabilité des effectifs des cinq grands championnats européens. Cet indice détaille l'organisme . Et donc, c'est Manchester City qui dispose actuellement de l’effectif le plus durable, résultat de compositions légèrement plus jeunes que ses rivaux, combinées à la régularité de ses choix et d’une longue durée restante de contrat en moyenne. Loin, très loin de la Ligue 1.L’équipe la mieux classée du championnat français, le FC Metz, n’est que 26au classement. Les Grenats devancent ainsi le Stade Brestois 27, l’AS Monaco 30et le Paris Saint-Germain 33. Le CIES justifie ce classement par la situation contractuelle des joueurs pensionnaires d’écuries françaises et le manque de moyens. Les Girondins de Bordeaux (94) enregistrent la valeur la plus faible de la Ligue 1. Enfin, Elche et l’US Salernitana ferment la marche avec les pires totaux d’Europe.Le Stade rennais, futur champion de France, est quant à lui 66