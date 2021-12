Bayern : Une statue de Gerd Müller va être érigée devant l’Allianz Arena

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En attendant celle de Robert Lewandowski.La Fondation Kurt Landauer a annoncé ce jeudi qu’elle souhaitait ériger une statue au meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich avec 570 réalisations., a écrit la Fondation, qui porte le nom du président du Bayern chassé par les nazis, sur son compte Facebook. La statue du Bombardier doit être placée sur l'esplanade devant l'entrée de l’Allianz Arena.Le projet est estimé à environ 150 000 euros et devrait être inauguré dans un an et demi. La Fondation a d’ores et déjà lancé un appel aux dons pour le financer. Élu Ballon d’or en 1970 et vainqueur du mondial avec la RFA quatre ans plus tard, Müller s’est éteint le 15 août dernier à 75 ans. Légendaire.