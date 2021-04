Auxerre double le Paris FC, Caen inquiète encore

Vainqueur de Dunkerque, Auxerre a profité du match nul du Paris FC pour grimper à la cinquième place. En bas, le trafic est toujours aussi dense : Chambly se rapproche de plus en plus du National, alors que Dunkerque, Caen et Guingamp retiennent leur souffle.

Premier match sans enjeu de la soirée, Rodez et Le Havre ont quasiment acquis leur billet pour la prochaine saison de Ligue 2 en se quittant bons amis à Paul-Lignon. Dans une rencontre assez pauvre en occasion, le RAF a frappé en premier sur un corner parfaitement coupé par Jordan Leborgne, avant que Khalid Boutaïb ne permette au Havre de repartir en Normandie avec un point.Le PFC a perdu bien plus que sa cinquième place ce samedi à Guingamp. Les Parisiens ont été incapables de marquer et ont même loupé la balle de match à la 90, lorsque Florian Martin a vu son penalty repoussé par Enzo Basilio. Si Paris glisse à la sixième place, l'EAG prend un point précieux dans l'optique du maintien.Un maintien que les Caennais sont loin d'avoir acquis, surtout après la défaite à Sochaux. Trop timides offensivement, les Normands ont été punis par un penalty de Chris Bédia, alors que Gaétan Weissbeck avait échoué dans l'exercice en début de partie. Caen ne compte qu'un petit point d'avance sur Dunkerque, et continue de serrer les fesses.La belle affaire de la soirée est venue du stade de l'Abbé-Deschamps, où l'AJA a renversé Dunkerque, profitant ainsi du faux pas du PFC pour revenir dans le top 5, synonyme de play-offs. Pourtant, les hommes de Jean-Marc Furlan se sont fait surprendre dès le début du match par Malik Tchokounté et les Dunkerquois qui luttent pour leur survie, avant que l'immortel Mickaël Le Bihan, meilleur buteur du championnat, ne claque son doublé pour enterrer un peu plus l'USLD, toujours barragiste.Le National se rapproche de plus en plus pour Chambly, tenu en échec par Nancy. Largement dominateurs en première période, les hommes de Bruno Luzi ont longtemps buté sur un Martin Sourzac miraculeux ou sur sa transversale, avant de finalement trouver la faille sur un penalty de Joris Correa. Et puis, plus rien ou presque côté camblysien. Avant l'énorme bourde de Simon Pontdemé, fautif sur l'égalisation de Vinni Triboulet. Avant-dernier de Ligue 2, Chambly accuse quatre points de retard sur Dunkerque.Malgré l'absence d'enjeu, Ajacciens et Amiénois ont fait le spectacle à François-Coty. À la peine dans le jeu, l'ACA a finalement trouvé la faille sur un penalty de Gaétan Courtet, un quart d'heure après l'ouverture du score de Cheick Timité. Le but du break est venu juste après le repos de la part de Bevic Moussiti-Oko, exclu presque dans la foulée pour un deuxième avertissement. Il a fallu attendre la dernière seconde pour voir la praline de la soirée, Adama Diakhaby envoyant une frappasse pleine lunette qui permet aux Amiénois de prendre un point.À 11 contre 10 durant l'intégralité de la seconde période, Niort n'a pas su profiter de sa supériorité numérique pour coucher Valenciennes. Les Chamois ont même été sonnés par le but d'Emmanuel Ntim à l'heure de jeu, avant que Valentin Jacob ne remette Niort sur la voie du maintien.