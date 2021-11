Assassiné par la police aux Philippines, l'ancien footballeur Lafuente n'était pas un dealer

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 7 janvier 2020, Diego Bello Lafuente, surfeur et ancien footballeur espagnol au Deportivo La Corogne, était assassiné par les forces de l'ordre aux Philippines, qui le soupçonnaient d'être un dealer. Mais ce vendredi, la Gazzetta dello Sport indique que le Procureur pense que son assassinat n'était pas justifié et que les policiers auraient été jusqu'à créer de fausses preuves ainsi qu'à simuler une interpellation violente. Après 23 mois d'enquête, le procureur peut affirmer que Lafuente ne possédait pas d'arme sur lui, et encore moins de drogue, et qu'il s'agirait entièrement d'une mise en scène pour se couvrir. Pour l'instant, la raison qui a poussé les forces de l'ordre au meurtre reste un mystère.Depuis l'arrivée à la tête du pays du président Rodrigo Duterte en 2016, la lutte contre le trafic et la consommation de drogue s'est accompagnée de scènes de violence policière quotidiennes. Sa politique avait déjà couté la vie à plus de 30 000 personnes en 2018 comme le précise France Inter . Depuis, la justice se penche de plus en plus sur les cas où la police a abusé de ses droits, comme pour l'affaire de Diego Bello Lafuente.Voilà vingt-trois mois que sa famille demande des comptes au pays.