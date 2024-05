Suivez en direct la bataille pour le titre en Premier League

C'est l'heure de l'ultime bataille entre Manchester City et Arsenal dans la lutte pour le titre de Premier League. A distance, puisque les Citizens affrontent West Ham à l'Ethihad Stadium, quand Arsenal reçoit Everton à l'Emirates. En bas de tableau, Luton et Nottingham joueront pour ne pas descendre. A Liverpool, place aux adieux de Jürgen Klopp.

Arsenal 1-1 Everton

Buts : Tomiyasu (43e) pour les Gunners // Gueye (40e) pour les Toffees

Brentford 1-3 Newcastle

Buts : Janelt (48e) pour les Bees // Barnes (22e), Murphy (37e) et Isak (38e) pour les Magpies

Brighton 0-1 Manchester United

But : Dalot (74e) pour les Red Devils

Burnley 0-2 Nottingham Forest

Buts : Wood pour Forest (2e et 14e)

Chelsea 2-1 Bournemouth

Buts : Caicedo (17e) et Sterling (48e) pour les Blues // Unal (50e) pour les Cherries

Crystal Palace 4-0 Aston Villa

Buts : Mateta (9e, 64e et 39e) et Eze (54e) pour les Eagles

Liverpool 2-0 Wolverhampton

Buts : Mac Allister (35e) et Quansah (40e) pour les Reds

Expulsion : Semedo (28e) pour les Wolves

Luton 2-4 Fulham

Buts : Morris (45e+2, SP) et Doughty (55e) pour les Hatters // Traoré (43e), Jimenez (45e+3 et 49e) et Wilson (69e) pour les Cottagers

Manchester City 3-1 West Ham

Buts : Foden (2e et 18e) et Rodri (60e) pour les Skyblues // Kudus (42e) pour les Hammers

Sheffield United 0-3 Tottenham

Buts : Kulusevski (15e et 65e) et Porro (60e) pour les Spurs

18h37 : Le coup franc de Foden qui passe tout proche du poteau droit d’Areola. Il aurait fallu 11 Kudus, très bon aujourd’hui pour battre ce City-là. Une stat’ parle d’elle-même, 25 tirs à 2 pour Manchester cet après-midi.

18h35 : Incroyable, rien ne sourit aux Gunners pendant qu’Odegaard manque une énorme opportunité devant Pickford…

18h33 : City est tout proche d’obtenir un penalty pour un main et de marquer sur corner dans la foulée, mais Areola est encore vigilant sur sa ligne.

18h31 : Pendant que Mateta se voit refuser le quadruplé pour un hors-jeu, Manchester United ouvre le score à Brighton grâce à Dalot, il y a désormais des buts sur tous les terrains !

18h28 : Arsenal proche de passer devant sur une boulette de Pickford. Ça frôle cadre et les locaux n’y arrivent toujours pas.

18h25 : Triplé pour Mateta contre Villa et doublé de Kulusevski contre Sheffield qui coule une nouvelle fois cette saison.

18h24 : L’homme des grands matchs a encore frappé pour les Citizens ! Après avoir marqué en finale de Ligue des champions l’an dernier, Rodri inscrit certainement le but du titre pour City.

Manchester City respire grâce à Rodri, 3-1 pour les Citizens ! 👏 La joie de Guardiola sur le but 😍#MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/XcA1f18miF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

18h22 : IL SUFFISAIT DE LE DIRE !!!!! BUT DE RODRI POUR CITY !!!

18h21 : Gabriel sort blessé pour Arsenal, coup dur pour la défense des Gunners. City domine, domine, domine, mais ne marque plus. Mais au moins, West Ham n’est pas dangereux.

18h20 : Pedro Porro double la mise pour Tottenham. Les Spurs vont finir cinquième du championnat.

Seule la rencontre entre Brighton et Manchester United n’a pas encore offert de but.

18h19 : La tension monte gentiment sur les pelouses de l’Etihad et de l’Emirates puisqu’un but pourrait tout changer. Pour l’instant les occasions s’accumulent mais les filets ne tremblent pas

18h15 : Pendant ce temps-là, pas mal de buts inscrits un peu partout, notamment par Eberechi Eze, qui inscrit le troisième but de Palace contre Villa d’une très jolie frappe. Brentford a réduit le score contre Newcastle alors que Luton et Fulham ont encore échangé les réalisations.

18h11 : City remet directement la pression sur le but de West Ham et Kevin de Bruyne loupe le cadre de peu. Les hommes de Ppe Guardiola ne comptent semble-t-il pas trembler et veulent faire le break. Arsenal est aussi bien revenu des vestiaires à l’Emirates, sans faire la différence pour le moment.

18h10 : Et Bournemouth qui réduit immédiatement le score contre Chelsea. La frappe d’Unal est contrée et ça fait but.

C’est reparti à Londres et à Manchester.

18h08 : Sterling inscrit le second but de Chelsea après un joli numéro de soliste. Les Blues sont bien partis pour valider leur sixième place.

18h06 : Alors que les rencontres reprennent, petit point sur la situation.

City est pour l’instant champion, mais tout peut aller très vite puisque avec un but de West Ham et un d’Arsenal à Londres, c’est les Gunners qui passeraient premiers.

De son côté, Luton est très mal embarquée, puisque mené sur sa pelouse par Fulham, quand Nottingham l’emporte à Burnley.

17h50 : C’est la pause sur toutes les pelouses ! Après 45 minutes, c’est City qui est virtuellement champion !

17h49 : Pluie de buts à Luton ! En cinq minutes, les deux équipes s’échangent les buts et ça sourit à Fulham qui mène désormais 2-1 à l’extérieur. Ça sent le Championship pour Luton….

17h48 : Haaland qui manque encore une énorme opportunité. le Norvégien n’est pas dedans face au but aujourd’hui.

17h45 : Comme par hasard Mohamed Kudus réduit le score face à City. Le Ghanéen inscrit un magnifique retournée sur un corner. La course au titre serait-elle relancée ?

QUEL GESTE DE KUDUS QUI RELANCE TOTALEMENT LE SUSPENSE ! 🤩 2-1 pour Man City à la mi-temps, la 2ème période s’annonce folle ! 🔥#MCIWHU| #PremierLeague pic.twitter.com/4H6kuXnfL0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

17h44 : ARSENAL REAGIT DE SUITE ! Tomiyasu égalise pour les Gunners juste avant la pause.

17h42 : Deuxième but pour Liverpool. Il est signé Jareel Quansah !

17h41 : CATASTROPHE A L’EMIRATES… Le coup franc d’Idrissa Gueye est dévié par Declan Rice et finit au fond des filets de Raya. Arsenal est désormais mené, c’est la soupe à la grimace à Londres.

17h38 : Doublé pour Mateta contre Villa ! Quinzième but de la saison pour le Français.

17h37 : Dans la foulée le Suédois en plante un nouveau, ça fait 3 pour les Magpies !

17h36 : BUT POUR LIVERPOOL ! Alexis Mac Allister place une belle tête pour ouvrir le score, c’est la fête à Liverpool.

Dans le même temps, Jacob Murphy inscrit le deuxième but des Magpies sur un caviar d’Alexander Isak.

17h32 : Calvert-Lewin sur poteau !!! Arsenal a très chaud. Les joueurs ont-ils déjà abandonné ?

17h30 : Rouge à Liverpool. Nelson Semedo est renvoyé aux vestiaires et les Reds vont finir en supériorité numérique.

17h29 : Heureusement qu’Areola veille au grain sur une frappe qui se dirigeait vers sa lucarne. Dans la foulée Gvardiol manque le cadre de peu sur corner. Déjà 11 tirs dont 8 cadrés pour City !

17h27 : Le contraste est saisissant à Londres et à l’Emirates où l’on semble avoir compris que le titre resterait propriété de City pour un an de plus.

17h26 : Haaland manque le cadre à bout pourtant. La fête est presque totale à Manchester.

17h23 : Ouverture du score de Newcastle par Harvey Barnes. Avec le succès provisoire de Chelsea, ça ne devrait toutefois pas suffire pour accrocher l’Europe.

17h20 : FODEN UNE FOIS, FODEN DEUX FOIS !!!!! Après une action d’école des locaux, c’est de nouveau Phil Foden qui vient conclure l’action. Le titre n’est plus très loin pour City !!!

Mais où va-t-il s’arrêter ?! 😳 Foden double la mise et rapproche Man City du titre 👑#MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/6Wcx1hN45J — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

17h18 : City déroule cet après-midi et enchaîne les occasions sur le but d’Alphonse Areola.

17h17 : QUEL BUT DE CAICEDO !!! Du milieu de terrain, l’Equatorien tente sa chance et ça finit au fond des filets, c’est somptueux.

LE MEILLEUR JOUEUR DE PREMIER LEAGUE FRAPPE DÉJÀ ! 🤯 Mais quelle inspiration de Foden ! 🥵#MCIWHU|#PremierLeague pic.twitter.com/NPNVdsOCSp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

17h16 : Au tour de Martinelli de manquer sa chance !!!! Attention à Arsenal, il va falloir mettre toutes ses chances de son côté, alors que Bukayo Saka est absent aujourd’hui.

17h15 : Déjà deux buts pour Forest qui a presque assuré son maintien et c’est encore Chris Wood. De son côté Dejan Kulusevski a ouvert le score pour Tottenham.

17h12 : Oh Declan Rice qui ne frappe pas assez fort. Arsenal met le pied sur le ballon et n’a plus rien à perdre, alors que City domine largement à l’Etihad.

17h11 : But de Jean-Philippe Mateta pour Palace face à Aston Villa. Servi par Michael Olise, il confirme sa fin de saison canon.

17h08 : A Burnley, Chris Wood a ouvert le score pour Forest, un but capitale pour maintenir le double vainqueur de la Ligue des champions.

17h07 : Quel but de Foden qui ouvre le score d’une lourde frappe depuis l’extérieur de la surface, après moins de deux minutes de jeu.

17h05 : BUUUUUUUUUUUUUUT A CITY !!!!! PHIL FODEN !!!! LE MEILLEUR JOUEUR DE LA SAISON FRAPPE DEJA !

17h02 : A noter que le match d’Arsenal a commencé quelques minutes plus tôt. De quoi mettre la pression à City ? Réponse dans un peu plus d’1h30.

16h57 : Bonjour à toutes et à tous. Bienvenu pour ce live de la dernière journée de Premier League. Si toutes les équipes seront sur le pré, c’est le duel à distance entre City et Arsenal qui nous fait saliver puisque les deux équipes ne sont séparées que de deux points et se disputeront donc le titre cet après-midi. Eliminé de la course au titre, Liverpool célébrera son entraîneur Jürgen Klopp pour sa dernière à Anfield.

Dans la lutte pour le maintien, Nottingham Forrest et Luton Town lutteront pour leur maintien en première division.