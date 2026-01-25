Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?

Désormais footballeuse la mieux payée au monde, l’Américaine Trinity Rodman (23 ans, Washington Spirit) a déjà le profil d’une attaquante qui va marquer son époque sur et en dehors des terrains. Au point de devenir une icône de son sport ?

À l’instar de plusieurs sportifs de haut niveau, Trinity Rodman a (trop) vite été sous le feu des projecteurs. Plus jeune joueuse jamais sélectionnée dans l’histoire de la NWSL à 18 ans seulement, elle a été le deuxième choix de la draft 2021, atterrissant au Spirit de Washington (club appartenant à Michele Kang, propriétaire d’OL Lyonnes), où elle évolue encore aujourd’hui. Pas suffisant toutefois pour qu’elle ne croule sous la pression. Ajoutez à cela son sens du but inné, son style atypique mais assumé et son histoire familiale singulière, et vous obtenez l’une des jeunes sportives les plus inspirantes du XXIe siècle.

Trinity Rodman is SO BACK 💛 pic.twitter.com/F3zceIbdw8 — Washington Spirit (@WashSpirit) January 23, 2026

Tout sauf à l’image de son père

Le nom Rodman n’est pourtant pas le plus simple à porter. Fille du sulfureux Dennis, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l’histoire de la NBA, la plus jeune buteuse du championnat américain (lors de son premier match, à 18 ans et 325 jours) est forcément comparée à son paternel, avec qui elle entretient des rapports très compliqués. « Avant, il donnait de l’argent à ma mère et nous laissait vivre un peu. Mais quand le divorce est arrivé, il s’est dit : “Allez vous faire voir”, lâchait la joueuse dans le podcast Call Her Daddy, en décembre 2024. Ce n’est pas un père. Peut-être par le sang, mais rien d’autre. C’est un être humain extrêmement égoïste. » Pourtant, Trinity a plusieurs similarités avec son père. Comme lui, elle cultive sa différence par des teintures osées et un certain caractère : « Mon père était un joueur tellement différent des autres basketteurs, il était fou sur et en dehors du terrain, avait-elle déclaré pour So Foot en janvier 2021. Je pense que j’ai un peu sa folie, j’apporte ma personnalité, mon humour, et je donne tout pour l’équipe. »

Après la « règle Beckham », la « règle Trinity Rodman »

À seulement 23 ans, elle peut déjà se targuer d’être championne olympique (avec trois buts lors de la compétition, à l’été 2024), mais aussi d’être devenue une des têtes de gondole de son championnat, qu’elle a remporté dès sa première année en professionnelle, en 2021, s’offrant par dessus le marché le statut de « Rookie of the Year ». Au point que la NWSL (que Trinity n’a pas regagnée depuis, s’inclinant deux fois de suite en finale, en 2024 et 2025) fasse des pieds et des mains pour que la star ne cède pas aux sirènes des grands clubs européens. Arrivée en fin de contrat en décembre dernier, l’Américaine a vu les dirigeants de la Ligue changer le règlement avec le dispositif HIP, surnommé la « règle Trinity Rodman », qui autorise les franchises de la ligue à dépasser le plafond salarial fixé à un million de dollars pour conserver ou attirer certaines joueuses majeures. Ce qui est largement inspiré de la fameuse « règle Beckham » mise en place en 2007 par la MLS.

Résultat, l’internationale américaine a signé un nouveau contrat de trois ans et percevra plus de 2 millions de dollars (1,7 million d’euros) par saison selon son agent – ce qui en ferait la footballeuse la mieux payée au monde, même si l’Espagnole Aitana Bonmatí, double Ballon d’or en titre, ne doit pas être loin de ces chiffres. L’OL Lyonnes, le PSG, et les autres géants du Vieux Continent devront prendre leur mal en patience.

Dans le moule des très grandes

Fan de Neymar et Tobin Heath, l’attaquante qui partage sa vie avec le célèbre tennisman américain Ben Shelton assume vouloir aussi être un exemple pour les plus jeunes générations : « Être la plus jeune joueuse du championnat va probablement ouvrir l’esprit de jeunes filles qui jouent au foot, et ça va peut-être leur donner envie d’y croire, a-t-elle déclaré. C’est une bonne chose, car certains diront que je suis trop jeune, mais si tu as la chance de te développer et d’être une meilleure joueuse tôt, pourquoi ne pas le faire ? »

Symbole du renouveau de l’équipe nationale américaine, Trinity Rodman (déjà 47 sélections pour 11 buts) est aussi l’une des meilleures joueuses du jeu vidéo FC 26, tout comme Claudia Pina. Si être l’une des cartes les plus cheatées de la licence n’est pas une fin en soi, cela démontre tout de même la montée en puissance de l’attaquante, qui a également compris que son image de marque était tout aussi importante qu’empiler les buts sur un terrain. Égérie d’une paire 100% féminine d’adidas, la neuvième du Ballon d’or 2024 a déjà tout d’une icône. Son ascension ne fait que commencer, tout le monde est prévenu.

Les notes de Marseille-Lens