Où est passé le Mbappé des grands soirs ?

Remplacé à la 75e après s’être tordu la cheville lors d’un duel avec Declan Rice, Kylian Mbappé, tête basse, n’a pu empêcher l’élimination des siens en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal, qui s’est offert au passage le luxe de devenir la première équipe à remporter chacun de ses deux premiers matchs contre le Real Madrid à Santiago-Bernabéu. Incapables de peser dans cette rencontre cruciale, l’ancien joueur du PSG, qui n’a tenté que deux frappes (0 cadrée), touché 32 ballons et fait seulement 19 passes, et son équipe sortent par la petite porte. Pire, pour la première fois depuis avril-mai 2018, Kyks n’a pas été décisif lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et a en sus écopé d’un carton rouge pour un geste dangereux à Alavés. En plein doute, le capitaine des Bleus balbutie, s’entête et rate, au point de totalement dénaturer son jeu.

Obsession des cages, moins de sprints et plus individualiste

Depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé peine à s’épanouir pleinement. Dans la tourmente après une enquête pour des accusations de viol dans laquelle son nom a été associé, désormais définitivement abandonnée, et également perturbé par sa bataille judiciaire avec le PSG ou encore son éloignement de l’équipe de France, l’international français s’est montré emprunté à de nombreuses reprises sur le terrain avec ses coéquipiers. Pourtant, sur le papier, difficile de pointer du doigt l’ancien joueur parisien. 33 buts inscrits (TCC) lors de sa première saison avec les Merengues, seul le Chilien Iván Zamorano a fait mieux avec 37 buts en 45 rencontres. Avec ce total, il fait déjà aussi bien que son idole Cristiano Ronaldo en 2009-2010 (33 buts en 35 matchs) et largement mieux que son compatriote Karim Benzema, qui n’avait trouvé le chemin des filets qu’à 9 reprises en 33 apparitions en 2009-2010. Le problème, c’est que Mbappé est arrivé avec des ambitions hors norme et une pression maximale. Et ce n’est clairement pas une Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta et une Coupe intercontinentale contre Pachuca qui suffiront à assouvir sa soif de grandeur.

Si sa prise de masse, qui le rend bien plus athlétique qu’avant, explique en partie la modification de son style de jeu, l’international français sprinte beaucoup moins aujourd’hui : lors de cette édition de la Ligue des champions, il est bien plus dans les standards de Ludovic Ajorque et de Robert Lewandowski, que de ceux de Viktor Gyökeres, Benjamin Šeško ou encore Ollie Watkins.

💨 Qui sont les buteurs les plus intenses de LDC ? Deux noms attirent l’œil : Gyökeres et Šeško, déjà très convoités — et au cœur du mercato cet été. Leur distance de sprint est phénoménal 🚀 Le physique ne fait pas tout mais être au dessus du lot est un sacré avantage 👀 pic.twitter.com/mKabzSbEHi — Data'Scout (@datascout_) April 12, 2025

Focalisé, voire obsédé, par sa position de numéro 9, censée lui permettre d’enchaîner de se focaliser sur la mission de marquer, le Bondynois force sa nature et se montre paradoxalement de moins en moins décisif dans les moments qui comptent. Pour preuve, mis à part son doublé face au FC Barcelone en quarts de finale la saison passée, son but, finalement insignifiant face à ces mêmes Blaugrana, lors du Clásico en Supercoupe d’Espagne et son triplé face à un Manchester City en fin de règne lors de la phase de ligue, ça fait un bail que le capitaine des Bleus n’a plus porté les siens lors des grands rendez-vous comme il a su le faire en finale de la Coupe du monde 2022 et comme il n’a pas su le faire à l’Euro 2024.

En quête de rédemption

À potentiellement dix matchs de la fin de sa saison en club (seulement six en Liga, car il doit purger encore une date de suspension, un en Coupe du Roi et minimum trois en Coupe du monde des clubs), la sentence est déjà actée pour beaucoup d’observateurs : ce premier acte sous le maillot merengue se dirige vers un échec retentissant. Incertain pour la finale de Coupe du Roi face au Barça le 26 avril prochain, Mbappé aura quoi qu’il arrive l’opportunité de rebondir et de prouver qu’il a bien fait de rejoindre son club de cœur.

Le numéro 9 devra d’abord arrêter de décrocher à outrance, parvenir à mieux se connecter avec ses partenaires (4 passes avec Vinícius mercredi soir, 2 seulement avec Rodrygo) et tenter de retrouver les atouts qui ont fait sa force par le passé, à savoir ses projections supersoniques, son sens du but redoutable et la qualité de ses déplacements. Avec le départ plus que probable de Carlo Ancelotti, l’international français peut aussi espérer être dirigé par un entraîneur plus novateur dans l’approche tactique et voir son rôle au sein de l’équipe évoluer, ce qui pourrait lui permettre d’être plus à l’aise dans ce collectif, qui risque de radicalement changer cet été. Pour entrer au panthéon des légendes de son club, Mbappé a encore un immense travail à réaliser, mais difficile, malgré tout, de douter de son avenir doré.

