Kylian Mbappé incertain pour la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone

Soirée cauchemardesque jusqu’au bout.

Sorti sur blessure à la 75e minute de jeu contre Arsenal en voulant esquiver une intervention de Declan Rice, Kylian Mbappé ponctue sa première campagne européenne avec le Real Madrid de la pire des façons : une élimination en quarts de finale contre Arsenal (5-1 cumulé) et une potentielle entorse qui l’éloignerait des terrains de nombreux jours.

Absent contre le Barça en finale de Coupe du Roi ?

Samedi 26 avril, les Merengues auront l’occasion de s’offrir un nouveau trophée, à défaut de soulever la coupe aux grandes oreilles le 31 mai prochain. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi, rencontre que le Français pourrait louper à cause d’une petite entorse à la cheville rapporte la Cadena Ser. Le média espagnol ajoute que le Français passera des examens complémentaires ce vendredi pour en connaître davantage sur son indisponibilité.

🤕 Lesionado Mbappé Así se dobló el tobillo en un lance con Declan Rice ⬇️ pic.twitter.com/RsL26B5N3V — BeSoccer (@besoccer_ES) April 16, 2025

D’ores et déjà forfait ce dimanche contre l’Athletic Bilbao pour cause de suspension, le Kyks pourrait également louper le déplacement à Getafe le 23 avril, match décisif dans la course acharnée au titre de champion d’Espagne.

Une saison au Real, c’est long !

Bien que blessé depuis six mois, Carvajal encourt tout de même une suspension