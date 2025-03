Virgil van Dijk est-il toujours à son prime ?

Le monde du football s’en souvient parfaitement. Ces 18 mois où aucun joueur n’avait réussi à dribbler la forteresse Virgil van Dijk, avant que Gabriel Jesus ne mette fin à l’incroyable stat’ en août 2019. Depuis, le colosse néerlandais d’1,93 mètre n’a pas bougé. Même maillot rouge sur le dos, même chignon, même brassard et même position. Ce mercredi, il affrontera avec Liverpool le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale allers de Ligue des champions, trophée qu’il a justement soulevé pendant son « invincibilité », à la fin du printemps 2019. Se mesurer à l’actuelle meilleure attaque d’Europe sera un excellent moyen de savoir si Van Dijk est toujours aussi redoutable qu’à cette époque bénie. En attendant la réalité du match, quelques éléments et chiffres prouvent que le défenseur central garde de beaux restes du joueur serein qu’il a toujours incarné sur les bords de la Mersey (à défaut de l’être en conférence de presse). Et pourtant, ses dirigeants n’ont toujours pas songé à le prolonger, à six mois de la fin de son contrat.

Dribblé zéro fois cette saison en C1

Tranquille leader de Premier League avec la co-meilleure défense d’Angleterre à moins d’un but encaissé par match (26 en 28 rencontres), et seulement 5 pions pris lors des 8 matchs de phase de ligue en C1, le Liverpool d’Arne Slot continue de se distinguer par sa solidité défensive. Derrière ces chiffres se cachent les stats d’un Van Dijk toujours aussi rassurant à 33 balais, et toujours aussi galère à dribbler.

D’ailleurs, aucun joueur n’a été foutu de gagner un duel face au natif de Breda depuis le début de la campagne européenne. Dans le jeu et à la relance, le capitaine des Reds reste aussi le patron : en championnat, il reste sur une moyenne de 77 passes par match (le meilleur total du club), et se classe deuxième au total de longues passes réussies (102) derrière le tireur de coups de pied arrêtés Trent Alexander-Arnold (112), selon les chiffres de la Premier League.

📊 Mise en perspective des statistiques avancées de certains joueurs par rapport à ceux évoluant au même poste dans un club des cinq premiers championnats cette saison (sur les statistiques par 90 minutes). 🇫🇷 Upamecano 🇧🇷 Marquinhos 🇳🇱 Van Dijk 🇩🇪 Rüdiger 🇧🇷 Gabriel pic.twitter.com/QPOJxJfz40 — DATA´Foot (@DTFootball_) March 4, 2025

L’expérience au plus haut niveau rend le poids des années inoffensif, ce qui fait encore de lui un joueur quasi imprenable dans le duel au sol. En un contre un, ce ne serait donc pas étonnant qu’il donne du fil à retordre à Ousmane Dembélé, malgré l’état de grâce du Français et ses 18 pions depuis le début de l’année civile. Pour ce qui est de museler des armadas offensives, Monsieur Van Dijk avait d’ailleurs excellé dans le domaine en maîtrisant le Real Madrid de Kylian Mbappé fin novembre (victoire 2-0 des Reds à Anfield).

Secondé par Air Konaté

L’âge semble tout de même agir sur l’être humain, moins autoritaire cette saison dans les airs en championnat, avec 60% de duels aériens remportés, contre 77% en 2023-2024. Dans les faits également, Van Dijk est capable de se distinguer par quelques largesses de positionnement et de jeu de tête. Lors de la dernière contre-performance de Liverpool à Aston Villa (2-2, mi-février), il n’avait curieusement pas pensé à couper la course d’Ollie Watkins, laissé seul par Alexis Mac Allister. Mais ces chiffres dans le jeu n’affectent pas son efficacité offensive sur coups de pied arrêtés, lui qui a inscrit ses trois buts de la saison de la tête, tous sur corner, dont un en C1 contre l’AC Milan au début de la campagne européenne. Les défenseurs du PSG sont prévenus.

Pendant ce temps-là, dans l’une des deux meilleures équipes d’Europe (avec nos amis parisiens qui plantent à tout-va), l’autre membre du tandem monte en puissance pour compenser les petits signes de vétusté de sa tour de contrôle. Sur les traces de ce dernier, Ibrahima Konaté est en train de s’approprier l’espace aérien des Reds. Cette saison, le défenseur français de 25 ans est sorti vainqueur de 68% de ses duels aériens en Premier League, toujours selon les chiffres du championnat anglais. Pour laisser le patron gérer les manœuvres au sol, quel luxe de pouvoir compter sur un Ibou dominant dans les airs. Loin d’être remis en cause, le niveau de « VVD » continue de faire l’unanimité, y compris chez ses pairs. Nommé fin 2024 dans le XI type de la FIFPRO (voté par plus de 28 000 footballeurs professionnels), il était le seul joueur de cette équipe à ne pas jouer pour le Real Madrid ou pour Manchester City. En 2025, Virgil van Dijk reste une référence défensive et donc un test grandeur nature pour la ligne d’attaque parisienne.

