PSG-Liverpool : la chasse à l’ogre

Le football est un sport honteusement simple. Tellement simple qu’on aurait presque pu écrire à la place de Luis Enrique la recette pour que son PSG batte Liverpool ce mercredi soir : « On doit répéter le même comportement que celui affiché depuis le début de saison. […] On devra avoir plus le ballon qu’eux, créer plus de situations, défendre de manière efficace […] On a face à nous l’équipe la plus régulière depuis le début de saison. […] C’est une opportunité de montrer que l’on a le niveau, cela nous motive. » Voilà comment le technicien espagnol a déroulé son plan en conférence de presse, plein d’assurance et, quelque part, il serait difficile de lui donner tort. Sur ses six dernières rencontres toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain a inscrit pas moins de 25 buts, marqués par 12 joueurs différents. Les Reds sont prévenus, la mitraillette de Luis Enrique a un chargeur prêt à être vidé.

Encore trop jeunes et fous ?

Mais sans chercher à manquer de respect aux adversaires hexagonaux du Paris Saint-Germain (« Il y a Paris et les autres », soupirait d’ailleurs Bruno Genesio après la fessée 4-1 infligée à son LOSC vendredi dernier), Liverpool, c’est quand même une autre limonade. Premier de la phase de ligue de cette nouvelle mouture de la C1, l’écurie scouse va débarquer au Parc des Princes dans la peau du grandissime favori, et pas seulement parce que l’agence Opta l’a classée au sommet de son tableau des prétendants à la victoire finale, avec 19,2% de chance de soulever la coupe à Munich le 31 mai prochain. Avec une moyenne d’âge de 27 ans et 6 mois, l’effectif d’Arne Slot est le troisième plus vieux de la compétition (derrière le Bayern et l’Inter), mais aussi l’un des plus expérimentés, à l’image des « trois avions de chasse en attaque », dixit Luis Enrique, que sont Luis Díaz, Darwin Núñez et Mohamed Salah. Sans oublier Dominik Soboszlai au milieu, Virgil van Dijk en défense et l’indéboulonnable Alisson dans les cages. Tout ça joue forcément un rôle dans une double confrontation capitale, surtout à ce stade de la compétition.

Luis Enrique : « Être à la hauteur de nos supporters. » João Neves : « J'aime nos supporters ! » Notre coach et notre milieu de terrain ont un message pour vous, supporters parisiens, à la veille de se retrouver au Parc des Princes ! ❤️💙#PSGLIV I @ChampionsLeague pic.twitter.com/SbtAHxOuBL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2025

Sans fausse modestie, Luis Enrique sait qu’il a malgré tout des raisons d’y croire : « Si notre équipe arrive à jouer comme elle le fait, on posera des soucis à Liverpool. » Comprendre : « Essayer de garder le ballon et faire attention dans les transitions », car le PSG est une équipe qui « met un rythme très élevé et avec le ballon, […] l’une des meilleures équipes en Europe », même sans être « aussi physique » que Liverpool. « On s’améliore chaque jour. Cela a été un peu compliqué au début pour nous, ajoute pour sa part le jeune João Neves (20 ans). Pas parce que l’on jouait mal, mais on ne marquait pas beaucoup de buts. Là, cela fait quatre mois que l’on ne perd plus. On est dans une bonne dynamique, en confiance. »

Réapprendre à prendre le temps

En confiance, mais sans excès. Désormais dans la peau du chassé, un rôle auquel il est de moins en moins habitué, le PSG pourrait bénéficier de cette cure d’humilité en faisant parler ses armes offensives, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en tête. Et, au bout du compte, provoquer une surprise positive à l’issue des deux matchs qui le ferait prendre davantage de confiance au moment d’affronter Aston Villa ou le Club Bruges en quarts de finale. Cependant, en cas d’élimination précoce, gare aux réactions hâtives. Le Paris Saint-Germain de Pep Enrique est redevenu une équipe plaisante à voir jouer et son noyau est encore très jeune (24,5 ans de moyenne d’âge). On aurait donc envie de le voir comme la racine d’un projet sportif qui continuera de se développer à moyen terme pour être décisif le moment venu. Le Liverpool d’Arne Slot en sait déjà quelque chose.

Arne Slot analyse le jeu du Paris Saint-Germain