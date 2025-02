Les chiffres fous de l’attaque parisienne en 2025

50 pions en moins de deux mois, on est sur des chiffres bavarois.

Ce mercredi soir, Paris a roulé sur le Stade briochin en lui collant sept buts pour assurer sa qualification pour les demi-finales de Coupe de France. Sept réalisations, qui permettent au PSG d’atteindre la barre des 100 buts cette saison toutes compétitions confondues, dont 50 inscrits depuis le début de l’année civile. En moins de deux mois, les hommes de Luis Enrique ont littéralement cassé les cages de leurs adversaires, à presque autant de reprises que pendant les quatre premiers mois de la saison 2024-2025 (51 buts), portant le nombre total de réalisations parisiennes à 101 cette saison.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG s’est spécialisé dans la valise : deux 7-0 infligés aux équipes bretonnes (Saint-Brieuc et Brest en C1) dont 5 buts en plus passés au SB29 en championnat, 4 matchs à plus de 4 réalisations (Monaco en L1, Stuttgart et Manchester City en C1 et Espaly en Coupe) et 2 rencontres à 3 pions (Lyon et Brest, encore eux). Résultat : 50 buts en 15 matchs, soit une moyenne de 3,3 pions par rencontre.

Un trio d’attaque au rendement homogène

Ces chiffres affolants s’expliquent en partie par une homogénéisation de l’attaque parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé, qui ces dernières années polarisait autour de lui l’activité offensive du PSG. La preuve en chiffres : au 27 février, les trois meilleurs buteurs du club parisien sont chacun à plus de dix buts : Ousmane Dembélé (25), Bradley Barcola (16) et Gonçalo Ramos (12). À titre de comparaison, la saison dernière, seuls deux joueurs avaient atteint la barre des dix buts.

Un seul être vous manque, et tout est repeuplé.

L’OL a déposé un recours contre le PSG à propos de Khvicha Kvaratskhelia