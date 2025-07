OM recherche joueur frisson pour pimenter la saison

Petit à petit, le mercato marseillais fait son nid. Trois recrues ont posé leurs valises sur la Canebière jusqu’à présent. Le défenseur CJ Egan-Riley, en fin de contrat avec Burnley, et Angel Gomes, qui débarque de Lille, sont arrivés gratuitement. Facundo Medina a suivi le mouvement, en prêt payant de deux millions d’euros avec option d’achat. Dans le sens des départs, pas grand-chose à signaler hormis le transfert de Luis Henrique à l’Inter (23 millions d’euros) et les fins de prêt d’Amar Dedić ou Ismaël Bennacer. La mer est encore calme, mais la direction olympienne espère bien que la houle finira par se lever (comme la foule) avec un ou plusieurs joueurs frisson. Histoire d’offrir au Vélodrome ce qu’il est en droit d’attendre.

Aubameyang, le plaisir du réchauffé

Avec 34 millions d’euros de dépenses à ce stade – en prenant en compte les obligations d’achat de Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe et Neal Maupay – contre 26,5 millions d’euros de vente, la balance est relativement équilibrée. Libéré d’un poids avec la qualification tant attendue en Ligue des champions, l’OM a de la marge pour compléter son effectif. Il le faudra pour se montrer à la hauteur du calendrier, encore plus dense depuis la réforme de la reine des compétitions européennes. Notamment offensivement. L’attaque marseillaise offre peu de garanties en vue de la C1 : Amine Gouiri doit confirmer sur la durée, Mason Greenwood s’est montré terriblement irrégulier, Jonathan Rowe est loin de convaincre et Faris Moumbagna revient tout juste des croisés. Très léger avant de se frotter au gratin européen.

Pour pimenter tout ça, un nom revient avec instance : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais connaît la maison. Il y a tout juste un an, il quittait Marseille en clamant son amour pour le club et ses supporters après une saison « remplie d’émotions » et 30 buts marqués : « Ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais. » Un attaquant de 36 ans, certes, mais habitué à répondre présent dans les grands moments, qui pourrait encore rendre de beaux services et mettre le feu au Vélodrome, où personne ne l’a oublié non plus. L’OM tient la corde pour le rapatrier selon les derniers échos, malgré une grosse concurrence. Ce qui donnerait une couleur plutôt sympa à ce mercato estival.

Le sens de la fête (et du dribble)

Il en faudra plus, forcément, pour pouvoir jouer sur plusieurs fronts. Un certain nombre de cibles ont filtré. Le feu follet Johan Bakayoko (12 buts avec le PSV cette saison) en fait partie, mais l’international belge va finalement atterrir à Leipzig. L’un de ses compatriotes, Malick Fofana (20 ans), est lui aussi dans les petits papiers de l’OM. Des renseignements ont été pris auprès de l’OL selon Foot Mercato et RMC Sport. Un dossier compliqué compte tenu de la concurrence de clubs étrangers mieux armés financièrement. Autre piste, tout aussi complexe ou presque : Matthis Abline (22 ans), que Waldemar Kita ne lâchera pas à moins d’un très, très gros chèque.

L’option Igor Paixão (25 ans) paraît plus concrète à l’heure actuelle. Auteur de 18 buts la saison passée, l’ailier brésilien serait tombé d’accord avec l’OM. Ne manquerait plus qu’à conclure le deal avec Feyenoord, qui réclamerait une trentaine de millions d’euros. Bémol : le club de Rotterdam vient d’annoncer qu’il s’était blessé et qu’il serait indisponible plusieurs semaines. De là à remettre un transfert en cause ? Beaucoup de points d’interrogation, mais une certitude sur la direction que souhaite prendre l’OM : des dribbleurs rapides, percutants, capables de dynamiter les défenses et d’être directement impliqué sur une grosse quinzaine de buts par saison. Le genre de joueurs que le Vélodrome adore adorer. Le public marseillais ne sait pas encore qui arrivera, mais au regard des profils visés, il peut légitimement espérer vibrer. Droit au kif ?

