Aubameyang bientôt de retour à l’OM ?

Une histoire à terminer avec l’OM.

Selon les informations relayées par L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang aurait été contacté par le board marseillais pour un rapatriement en Ligue 1. Lors de la saison 2023-2024, le Gabonais avait été la lumière dans une période plus sombre de l’Olympique de Marseille. Du côté du club phocéen, il avait marqué les cœurs des supporters et des dirigeants en inscrivant 30 buts en 51 matchs.

Des discussions avec l’OM

À l’été 2024, et malgré les envies de la direction marseillaise de le conserver, l’ancien joueur de Saint-Étienne avait pris la direction d’Al-Qadsiah en Saudi Pro League. Les poches pleines, Aubameyang a tout de même continué de faire trembler les filets, marquant 21 buts en 36 matchs.

Malgré cette saison convaincante, l’ancien joueur de Dortmund serait aujourd’hui poussé vers la sortie par son club actuel, alors que son contrat court encore jusqu’en 2026. Les Saoudiens souhaiteraient recruter un attaquant plus jeune et plus médiatique que ce vieux briscard de 36 ans.

Venu à Saint-Étienne en début de semaine, PEA en aurait profité pour rencontrer ses anciennes connaissances de la direction marseillaise – l’occasion de discuter d’un éventuel retour sur le Vieux-Port.

La Ligue 1 des anciens.

