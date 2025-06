Waldemar Kita allume la LFP, Aristouy et l'OM

Vous êtes plutôt team saumon ou team salami ?

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Waldemar Kita a abordé le nouveau projet nantais avec l’arrivée prochaine de Luis Castro sur le banc des Canaris, sans oublier d’égratigner la gestion du football français, Pierre Aristouy et l’Olympique de Marseille. Le président de l’institution nantaise depuis 2007 annonce ainsi un renouveau pour le FCN avec son nouveau technicien : « Je ne me fixe pas d’objectif, je pense à construire, voir à l’œuvre la philosophie du coach, avec des nouvelles têtes, des départs. On pourra mieux sentir les choses en septembre-octobre. On n’a pas été à la hauteur pendant deux-trois ans et je voudrais que les gens viennent au stade pour prendre du plaisir, qu’on puisse marquer des buts et pas défendre tout le temps. »

Le président des Canaris a également admis devoir réviser son budget pour les saisons à venir en le résumant par la tirade « Quand vous ne pouvez pas vous acheter du saumon, on ne doit dépenser qu’en fonction de ses propres moyens, vous ne prenez que du salami et encore, il nous faut mettre en plus de l’argent, on le sait ».

La LFP, Aristouy et l’OM sous le feu des critiques de Kita

Interrogé en parallèle sur les ressemblances de philosophie entre Castro et Aristouy, Kita ne s’est pas privé pour critiquer de nouveau l’ancien attaquant nantais du début des années 2000 et coach de l’équipe première en 2023 : « Lui, quand il aura la politesse d’échanger avec le président et de le respecter, il va déjà gagner beaucoup. On lui a donné une chance inouïe, on lui a augmenté son salaire et, pendant des semaines, il ne m’avait pas adressé la parole ou appelé ».

Présenté auparavant comme un proche de Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel, Kita a peu à peu pris ses distances avec l’ancien président marseillais après les auditions devant le Sénat en juin 2024. Interrogé à ce propos, le président nantais affirme avoir « été baladé ». « On a tous une part de responsabilité, moi aussi, et c’est le Sénat qui m’a ouvert les yeux. Ils te disent, un chef d’entreprise qui a réussi comme vous, vous ne savez même pas ce que vous avez signé ? Ils ont raison. Mais tu fais confiance à la direction de la LFP. Ni moi ni personne n’avons relu. »

Alors que l’Olympique de Marseille a eu tendance à aller chercher des talents du côté de la Cité des Ducs ces dernières années, à l’instar de Valentin Rongier ou plus récemment Quentin Merlin, le board olympien avait ciblé le profil de Matthis Abline qui dispute actuellement l’Euro espoirs avec les Bleuets comme piste en attaque. Une piste refroidie par le président nantais qui a déclaré : « Si à Marseille ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec Rongier et Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 millions d’euros. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste ».

