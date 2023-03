Lionel Messi, la marche de l’empereur

76 jours séparent le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 et cette élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Pourtant, à regarder le match de Lionel Messi face aux Bavarois, on pourrait croire que le Mondial a eu lieu il y a 10 ans tant la Pulga de l’Allianz Arena ne ressemble en rien à celle aperçue au Qatar. Où est passé ce joueur qui créait quelque chose à chaque touche de balle ? Où est passé ce joueur qui rendait plus beau n’importe quel de ses coéquipiers, même Leandro Paredes ? Où est passé ce joueur qui entamait le pressing des siens, ou du moins faisant semblant de le faire ? Il n’était en tout cas pas à Munich. Et il n’a, sauf à quelques rares reprises, jamais porté le maillot du PSG. Car finalement, ce match de Lionel Messi ressemble à d’autres qu’il a pu faire depuis qu’il est arrivé dans la capitale française où il a fait de la marche sa spécialité. Mais, pas la marche de Yohann Diniz, plutôt celle des pensionnaires de maison de retraite qui se dégourdissent les jambes quelques minutes avant de retourner s’asseoir regarder Questions pour un champion. Et s’il a parfois fait oublier son manque d’envie par un coup de génie, cela n’a pas été le cas à Munich.

Un bilan famélique

Finalement, quel est le bilan de deux ans avec Lionel Messi pour le PSG ? Aucune Coupe de France, un Trophée des Champions, un (bientôt deux) titre de champion de France et deux éliminations en huitièmes de Ligue des champions. Alors non, l’Argentin n’est pas le seul fautif de ces deux défaites face au Real Madrid et au Bayern Munich, mais lorsqu’il débarque à l’été 2021 dans un club qui sort d’une finale en 2020 et une demie en 2021, c’est pour lui faire passer un cap et l’aider à soulever la coupe aux grandes oreilles. Pas pour participer à deux échecs cuisants. Ses statistiques en C1 avec Paris sont pourtant loin d’être ridicules avec 9 buts et 4 passes décisives en 14 rencontres. Mais rien lors des deux huitièmes disputés où ses seuls faits d’armes auront été son penalty raté à l’aller face au Real Madrid et son esquive d’un supporter entré sur la pelouse de l’Allianz Arena au coup de sifflet final. Loin, très loin des attentes des dirigeants et des supporters à son arrivée à l’été 2021.

Et maintenant on fait quoi ?

Désormais champion du monde, Lionel Messi aurait pu être libéré d’un poids qui pèse sur lui depuis qu’il a enfilé la tunique de l’Albiceleste. Sauf qu’en remportant ce titre, il a coché l’unique objectif qu’il s’était fixé depuis qu’il est arrivé à Paris. Visiblement, choper une cinquième Ligue des champions ne l’intéressait pas plus que cela. À présent, que doit faire le PSG avec la Pulga qui arrive en fin de contrat en juin ? Le prolonger en espérant que la magie opère l’an prochain ? Ou alors lui indiquer la porte et stopper un mariage forcé qui n’aura jamais pris aussi bien sur la pelouse qu’avec les supporters qu’il n’a quasiment jamais salué car ils ont osé siffler un joueur qui erre sur la pelouse ? Autant de questions que les dirigeants du Paris Saint-Germain vont se poser d’ici la fin de saison. De son côté, Lionel Messi, lui, cherchera où il va exposer son huitième Ballon d’or. À moins que les votants étaient devant leur télé ce mercredi 8 mars. Et qu’ils ont vu les autres rencontres de l’Argentin avec Paris cette saison.

Marco Verratti, le plaisir coupable