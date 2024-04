Les bonnes questions de la fin de saison du PSG

Qualifié en demi-finales de Ligue des champions, le PSG va vivre la fin de saison qu’il espérait : aussi chargée qu’excitante. Entre un titre de champion à valider, une finale de Coupe de France et un rêve européen, voici les bonnes questions à se poser à l’aube des six dernières semaines.

→ Lyon peut-il être le poil à gratter de la fin de saison ?

N’en déplaise à l’OGC Nice, la lecture des dynamiques actuelles impose le constat que l’Olympique lyonnais est sans doute l’opposant le plus sérieux qui se dresse encore sur la route des Rouge et Bleu, à l’échelon national. Des Gones en pleine bourre, victorieux du dauphin brestois la semaine passée, qui se verraient bien dimanche soir faire une nouvelle fois un coup dans un Parc des Princes qu’ils ont conquis deux fois lors de leurs trois dernières visites. Surtout, les hommes de Pierre Sage espèrent jouer un mauvais tour à Kylian Mbappé et consorts le 25 mai prochain à Lille lors de la finale de la Coupe de France, pour s’offrir un premier trophée depuis 2012. Le véritable fil conducteur des ambitions nationales parisiennes dans les prochaines semaines.

→ La saison est-elle déjà réussie ?

Un titre qui ne semble plus qu’une question de temps (il manque huit points pour se l’assurer), un parcours maîtrisé en Coupe de France après deux saisons à se vautrer à la première adversité venue et surtout, la troisième demi-finale de Ligue des champions du club en cinq ans. Ajoutez à cela le Trophée des champions glané en janvier contre Toulouse, et vous obtenez une campagne déjà satisfaisante pour le gang de Luis Enrique. Au-delà des simples résultats, le technicien espagnol a par ailleurs su doter son équipe d’une véritable identité collective, quelques mois après un printemps triste comme la pluie sous la houlette de Christophe Galtier. Avant même de savoir quel(s) trophée(s) Marquinhos pourra encore lever au ciel, voilà autant de raisons de se réjouir dans la capitale. Si 2023-2024 peut encore basculer dans l’exceptionnel et l’historique, les Parisiens ont quoi qu’il arrive toutes les chances de partir en vacances avec la banane, loin des polémiques et des innombrables incertitudes qui planaient sur le projet il y a tout juste un an.

→ Quels remplaçants vont tirer leur épingle du jeu ?

En attendant de savoir si les rencontres contre Le Havre ou Nice seront reportées, le PSG doit se préparer à un calendrier extrêmement dense. Avec bien sûr une priorité donnée aux deux chocs contre le Borussia Dortmund, les 1er et 7 mai prochains. Luis Enrique l’a suffisamment martelé – et démontré par les actes –, il compte sur l’ensemble de son groupe cette saison et entend bien faire participer tout le monde à la fête. Alors que l’Espagnol a également affiché son souhait de préparer l’après-Mbappé, certains seconds couteaux devraient avoir le temps et les occasions de marquer des points en vue de la saison prochaine. Gonçalo Ramos (8 buts en 23 matchs) ou Randal Kolo Muani (6 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres) devront notamment apporter des garanties et convaincre leurs dirigeants qu’ils n’auront pas forcément besoin de casser leur tirelire cet été pour avoir des solutions offensives l’an prochain. Même topo pour Manuel Ugarte, Danilo, Lee Kang-in ou Marco Asensio, qui auront pour objectif de bousculer la hiérarchie établie, même si le onze titulaire de Barcelone a pris des longueurs d’avance.

→ Le PSG va-t-il arbitrer la course au maintien ?

Après avoir très largement fait tourner face à Clermont, provoquant la colère de Jean-Michel Roussier, président du Havre, les Parisiens pourraient faire de même contre d’autres clubs engagés dans la lutte pour leur survie en Ligue 1. Après Lyon, ils se déplaceront à Lorient mercredi, avant d’accueillir les Hacmen, vraisemblablement le samedi 27 avril. Le tout avant d’achever leur saison de championnat le 18 mai à Metz, alors que les trois clubs, respectivement 16e, 15e et 17e, ne sont séparés que de deux points à cinq journées de la ligne d’arrivée. Qui aura le bénéfice du traditionnel non-match qui offre le maintien à l’adversaire une fois le titre en poche ?

→ Gianluigi Donnarumma va-t-il capter un ballon aérien d’ici la fin de la saison ?

De grandes prestations contre Marseille, Monaco ou Clermont en Ligue 1, des parades plus impressionnantes les unes que les autres et même un jeu au pied de plus en plus correct, à défaut de faire lever les foules. Cette saison, Gianluigi Donnarumma a progressivement écarté les débats autour de ses performances. Mais ça, c’était avant le retour des matchs à élimination directe de Ligue des champions, à commencer par une manche aller totalement foirée face au Barça. Et si ses coéquipiers ont fait le travail à Montjuïc, l’Italien aurait bien pu tout foutre en l’air si Robert Lewandowski n’avait pas été hors jeu avant qu’il ne le tamponne sur une énième sortie catastrophique. Mais puisque le PSG a survécu à ses erreurs, le portier se voit offrir une nouvelle opportunité de crever enfin l’écran dans un match couperet face au Borussia Dortmund. Il faudra tout de même surveiller la météo pour que le vent ou la pluie ne viennent pas compliquer ses sorties.