Gli Autogol : « Allegri est notre fan numéro un »

Sketchs, vidéos, mèmes, émissions : en l’espace de quelques années, Gli Autogol est devenu la référence de l’humour sur le calcio en Italie. Ce trio à l’imagination débordante revient sur son parcours, l’importance de prendre le football avec un second degré ou encore leur amitié avec un certain Paolo Zanetti.

Présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas ?

Nous sommes un trio de comiques qui fait des sketchs et des vidéos sur le football italien. Nous sommes présents sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais aussi à la radio ou quelques fois à la télévision. Nous nous sommes rencontrés au théâtre et nous étions tous les trois de grands passionnés du football. Michele est un supporter de la Juve, sinon nous deux (les deux Alessandro, Iraci et Trolli, NDLR), nous sommes pour l’Inter. Naturellement, on a compris qu’il était possible de parodier le football italien. On a commencé par le faire à la radio, les gens appréciaient nos sketchs et on a ensuite décidé de se lancer sur YouTube sans vraiment réfléchir, en parodiant les acteurs du football italien et en lançant plusieurs concepts.

Justement, votre concept de vidéos phare est « la Serie A va a scuola ». Comment l’idée vous est-elle venue ?

Il y a quelques années, Michele avait fait un mème sur la fantastique remontada de Crotone qui était parvenu à se maintenir de manière assez inattendue (lors de la saison 2016-2017, les Squali avaient huit longueurs de retard sur la zone verte à dix journées de la fin, mais parviendront finalement à se maintenir, NDLR), un peu comme la Salernitana dernièrement. Cela nous a fait penser à un élève en difficulté qui se réveille dans les dernières semaines et qui arrache les rattrapages. On trouvait le comparatif club/élève marrant, donc on en a fait un concept de vidéo en composant une classe de clubs de Serie A. L’élève modèle de la Juve, le Napoli qui souhaitait prendre cette place de numéro un sans y arriver… Le concept nous paraissait vraiment cool et on s’est aussi rendu compte qu’il pouvait marcher sur le long terme.

<iframe loading="lazy" title="LA SERIE A VA A SCUOLA - La fine dell'anno" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-2oKokcRAyw?start=42&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le football italien est si drôle que ça ?

Ce sont surtout les personnes, les personnalités présentes dans le football italien qui sont extrêmement marrantes et qui se prêtent énormément à la parodie grâce à leurs déclarations ou encore leur attitude. Les matchs en tant que tel ne sont pas extrêmement marrants, même si on essaye de le faire. Mais c’est différent.

Aurelio De Laurentiis est un véritable personnage du football italien, très volcanique, toujours en colère et fait très souvent des déclarations assez folles. Gli Autogol

Justement, vous parlez des fortes personnalités dans le football italien. Laquelle est votre préférée, Allegri, Conte, De Laurentiis, Inzaghi ?

Ils ont de grandes personnalités, donc c’est plus facile de les parodier. Ils nous accompagnent depuis plusieurs années et reviennent régulièrement dans nos vidéos. Ce qui est marrant par exemple avec Antonio Conte est qu’il a trahi la Juve pour aller à l’Inter et cela nous a alors donné pas mal d’idées pour en faire des sketchs. On apprécie aussi Aurelio De Laurentiis qui est lui aussi un véritable personnage du football italien, très volcanique, toujours en colère et qui fait très souvent des déclarations assez folles. Cette saison, il est parvenu à enfin gagner avec le Napoli, grâce notamment à Luciano Spalletti, mais même en gagnant ce Scudetto, il s’est séparé de son entraîneur. Ce n’est pas anodin, cela démontre le personnage qu’il est vraiment. Simone Inzaghi a aussi une forte personnalité, il a tendance à souvent se plaindre. Il était sur la sellette au mois d’avril, et finalement, il a réussi à inverser la tendance pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Et ce changement de dynamique, ça permet aussi de trouver des idées de sketch.

Vous êtes extrêmement productifs et réactifs à l’actualité du football italien. Comment vous travaillez ?

Nous écrivons les sketchs tous les trois, mais on peut aussi être aidé par nos amis qui nous donnent des idées par moments. Sur l’écriture des scénarios et des dialogues, c’est un travail qui se fait presque exclusivement entre nous trois. On essaye d’être vraiment réactifs à l’actualité pour proposer un contenu cohérent avec la temporalité. Si aujourd’hui, il se passe quelque chose, bien évidemment que le contenu sera plus marrant le lendemain qu’une semaine après. C’est un jeu d’écriture, de tournage, de montage et de la publication, on essaye vraiment d’être réactifs.

Pourquoi, selon vous, c’est important de parodier le football italien ?

Parce que le football, et même le monde du sport dans son ensemble, sont des mondes assez rigides où il y a de la rivalité, des tensions, de la taquinerie. Alors pourquoi ne pas détendre la chose en faisant des parodies, des sketchs qui permettent de désacraliser finalement ce milieu. En Italie, il manquait vraiment ce côté comédie autour du football. Il y en avait lorsque l’on était petits, mais ça a disparu entre-temps, alors on a décidé de prendre ce créneau. C’est important pour nous de prendre le football avec du second degré. Et aujourd’hui, notre travail est aussi bien apprécié par le public que par les acteurs de ce milieu.

Javier Zanetti a fait la préface de notre livre et, dernièrement, il est venu jouer avec nous au five ou nous a invités chez lui à l’anniversaire de son fils. Gli Autogol

Vous n’avez pas de haters ?

Non, pas à notre connaissance. Les footballeurs le prennent dans l’ensemble super bien. Par exemple, Allegri est notre fan numéro un. Quand on le voit, il rigole avec nous et n’a jamais mal pris une de nos parodies sur lui. C’est la même chose pour les joueurs, nous sommes même devenus amis avec certains d’entre eux, comme Papu Gomez ou Ciro Immobile. Avec le temps et nos vidéos, on a créé de véritables relations avec des joueurs, des présidents ou des entraîneurs. Allegri, Immobile, Quagliarella, Matri, Marotta, Cambiasso ou même Javier Zanetti. Il a fait la préface de notre livre (Il Calcio (non) è una cosa sera, NDLR) et, dernièrement, il est venu jouer avec nous au five ou nous a invités chez lui à l’anniversaire de son fils. Javier, il est génial : on l’a amené dans notre village d’enfance et on a fait la surprise à nos amis qui n’étaient pas au courant de sa venue, ils n’arrivaient pas à y croire. Même ceux avec qui nous n’avons jamais fait de vidéos, comme Calabria ou Bastoni, on discute régulièrement et ils apprécient ce qu’on fait.

Pour vous, les deux tifosi de l’Inter, devenir amis de Zanetti, c’est assez dingue ?

Oui, on a encore du mal à réaliser, Paolo est une fantastique personne. Et il y a quelque chose qu’on se dit entre nous, les plus grands joueurs sur le terrain sont les plus grandes personnes en dehors, Javier Zanetti en est l’exemple parfait.

Étant donné que vous parodiez le football italien, quand l’Inter, la Roma et la Fiorentina perdent leurs trois finales européennes, vous êtes un peu contents ?

Un peu, forcément. (Rires.) On a tout de même perdu trois finales, sans oublier la défaite des U20 en finale de la Coupe du monde et de la Nazionale en demi-finales de la Ligue des nations. Ce sont des choses qu’on ne peut pas vraiment contrôler, certains cherchent à débriefer le pourquoi du comment, nous, on en rigole. Mais c’est vrai que c’est un peu la honte. (Rires.)

Les clubs français sont encore plus chaotiques sur la scène continentale. Notre championnat a-t-il un potentiel comique selon vous ?

Absolument, surtout le PSG qui est un peu un casino. (Rires.) Ils veulent absolument gagner, ne cessent de lâcher des billets, mais finalement, ils n’y parviennent pas, c’est assez marrant. C’est un club extrêmement médiatisé avec un président qui a aussi une forte personnalité. Outre le PSG, en France, il y a aussi beaucoup de rivalités entre différents clubs qui peuvent amener à de potentielles vidéos humoristiques. Maintenant, on ne pourrait pas faire des vidéos sur le football français ou les autres pays, car nous avons nos propres codes humoristiques qui sont très italiens. Après, on ne s’interdit rien, on pourrait essayer, mais il nous faudrait quelqu’un d’immergé dans la culture du pays pour comprendre les codes. Mais pourquoi pas.

En 2017, vous avez fait un hit avec Papu Gomez, puis en 2021, un autre pour soutenir la Nazionale à l’Euro. La musique, c’est votre deuxième passion ?

On aime bien chanter, mais toujours dans le créneau des parodies, on ne se prend pas au sérieux. Les chansons italiennes accordent toujours une grande importance au texte, donc cela nous permet de nous amuser.

Vous aimez vous moquer des footballeurs, mais balle au pied, ça donne quoi ?

Bien que Michele tienne son prénom de la légende Michel Platini, nous sommes des joueurs assez pitoyables.

Quel est le nom de votre prochaine victime ?

Ce sera Rudi Garcia. (Rires.)

