Arsenal et Lacazette torpillent WBA

38

West Bromwich (4-4-1-1) : Johnstone - Furlong, Ajayi, Ivanovic (Bartley, 65e), O'Shea - Phillips (Harper, 81e), Sawyers, Gallagher, Diangana (Austin, 46e) - Pereira - Robinson. Entraîneur : Sam Allardyce.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerín (Maitland-Niles, 54e), Holding, Mari, Tierney - Ceballos, Xhaka - Saka (Willian, 71e), Smith-Rowe (Willock, 77e), Aubameyang - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.

Bonne opération dans la course au maintien.Opposé au relégable West Bromwich Albion ce samedi, Arsenal a réussi ce qu'il n'avait jamais réalisé cette saison : enchaîner trois victoires en Premier League. Lesont fait le job en s'imposant 4-0 sous la neige, dans le sillage d'un très bon Alexandre Lacazette. Déjà décisif contre Chelsea et Brighton, l'ancien Lyonnais a fait mouche par deux fois en position de renard des surfaces, à la suite d'un cafouillage (61) puis sur un centre de Kieran Tierney (65), portant son total à sept buts en championnat.De quoi donner un peu plus d’ampleur au score, puisque lesavaient fait la différence en première période. Kieran Tierney a réalisé un petit numéro pour ouvrir la marque, enrhumant Furlong d’un grand pont avant de pénétrer dans la surface et de tromper Sam Johnstone (23). Un exploit individuel, puis une magnifique action collective avec un jeu en triangle entre Lacazette, Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka, conclu par ce dernier (28). L'addition aurait pu être plus lourde encore sans un bon Johnstone, et si Pierre-Emerick Aubameyang avait connu davantage de réussite (16, 75, 78). Les Londoniens passent du 14au 11rang et enfoncent un peu plus les, logiquement battus malgré un léger mieux en deuxième période.Du grand Art(eta).