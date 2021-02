L'Arsenal d'Aubameyang retrouve le sourire contre Leeds

21

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerín, David Luiz, Gabriel, Soares - Ceballos (Holding, 89e), Xhaka - Smith Rowe (Willian, 62e), Ødegaard (Elneny, 79e), Saka - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.



Meslier - Shackleton, Ayling, Cooper, Alioski (Huggins, 52e) - Struijk - Rapinha, Dallas, Klich (Hélder Costa, 46e), Harrison (Roberts ,46e) - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Les voyants de nouveau au vert.En pleine rechute depuis la fin du mois de janvier, Arsenal a cette fois sorti la tête de l’eau quatre jours avant de démarrer une folle semaine (avec une double confrontation face à Benfica en Ligue Europa entrecoupée de la réception de Manchester City en championnat, en guise de programme). Emmenés par un Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé un retour en fanfare, lesatomisent lors du premier acte une équipe de Leeds méconnaissable. Car après le deuxième but du Gabonais, Héctor Bellerín se charge de punir un peu plus Illan Meslier et ses coéquipiersÀ peine le temps d’ingurgiter la soufflante de Marcelo Bielsa à la pause que le portier français retourne déjà chercher le ballon au fond de ses filets, après le triplé d’Aubam. Oui, mais les Londoniens s’arrêtent ensuite de jouer, et Pascal Struijk, puis Hélder Costaen profitent pour offrir une lueur d’espoir aux. Une réaction trop tardive, car le mal est déjà fait. Au classement, Leeds (onzième) fait du surplace pendant qu’Arsenal (dixième) revient à six points de Liverpool. Surtout, les Londoniens engrangent une bonne dose de confiance avant la Ligue Europa.Quasiment leur seul espoir de retrouver l’Europe, et de décrocher un titre.