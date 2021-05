Amine Adli, l'espoir fait vivre le TFC

Ce vendredi à 20h45, Toulouse accueille Grenoble dans un match à la vie à la mort pour continuer d'espérer retrouver la Ligue 1 un an après l'avoir quittée. Heureusement pour eux, les Violets possèdent dans leur arsenal l'une des armes les plus létales du championnat. Élu meilleur joueur de la saison de Ligue 2 pour sa première année chez les pros, Amine Adli ne rêve que d'une chose : ramener son club formateur dans l'élite. Avant d'aller promener son talent sur des pelouses plus prestigieuses encore ?

Samedi dernier, Amine Adli a vécu une soirée des plus contrastées. Tenu en échec à Dunkerque, le TFC voit son – très mince – espoir d'accrocher la montée directe en Ligue 1 s'envoler et doit se tourner vers une série de barrages périlleuse. Dans le même temps, le petit génie est élu meilleur joueur de la saison de Ligue 2 . Grand suiveur du centre de formation du Tef' et en charge de la base de données du club dans, Florent Castel a vu le petit phénomène grandir depuis son débarquement sur l'île du Ramier, au pied du Stadium, en 2015., détaille-t-il.Il faut dire qu'à désormais 21 ans, Amine Adli a toujours peiné à réaliser des saisons pleines au sein du centre de formation, dépassant rarement les quinze matchs par an. La faute à de trop nombreuses blessures. Mais cette année, tout se déroule comme dans un rêve pour le natif de Béziers : 33 matchs de Ligue 2, 8 buts (dont un sublime début décembre à Nancy), 7 passes décisives et donc un titre de meilleur joueur du championnat. Un sacré décollage pour celui qui s'était vu offrir quatre petites entrées en jeu en Ligue 1 l'an dernier, au sein d'une équipe déjà résignée à la descente.C'est à Pézenas, petite bourgade de 8000 âmes située à une trentaine de kilomètres de Béziers, qu'Amine manie ses premiers ballons., se souvient José Martinez, son entraîneur chez les U13 du coin.Dans l'Hérault, le garçon passe son temps à taper dans la balle et attire déjà les convoitises., rejoue encore Martinez.Le grand fan du Barça se fait également remarquer pour son caractère bien trempé., poursuit Martinez.Un tempérament qu'il n'a pas oublié dans ses bagages au moment de rallier la ville rose., abonde Florent Castel.Une motivation qui lui a permis de surmonter les mois à voir les copains jouer sans lui à cause de nombreuses blessures une fois installé parmi les U17 des Violets.Accueilli par le centre de formation du TFC en 2015 après un passage par le pôle espoirs de Castelmaurou, Adli attend le parcours jusqu'en finale de coupe Gambardella lors de la saison 2018-2019 (perdue contre Saint-Étienne) pour laisser éclater son talent aux yeux de tous., décrit Florent Castel, qui l'a souvent observé depuis la main courante. Pas de quoi freiner le jeune homme, qui adapte son jeu pour compenser, assure José Martinez :Cela n'empêche pas le jeune Toulousain d'être appelé avec les U18 de l'équipe de France, avec lesquels il dispute cinq matchs lors de la saison 2017-2018. Sélectionneur, Lionel Rouxel remarque les mêmes limites malgré un talent indéniable., relate-t-il.(...)Porté par cette envie, le pur gaucher s’accroche pour finalement être récompensé cette année par la confiance de Patrice Garande. Baladé à tous les postes du milieu, Adli rayonne aujourd'hui derrière l'avant-centre, où il peut faire parler son gros volume et sa lecture du jeu., assure Rouxel.Le débat sur son meilleur positionnement le suit depuis son arrivée sur les bords de la Garonne., énumère pour sa part Florent Castel.Pressé, celui à qui il ne reste qu'un an de contrat à Toulouse l'est sans aucun doute. Et s'imagine forcément aller voir plus haut., espère Lionel Rouxel. Une mission qu'il aspire à remplir avec son club formateur. Une sorte de dernier défi pour la génération dorée de Manu Koné (déjà transféré au Borussia M'Gladbach, qu'il rejoindra cet été), Bafodé Diakité et Moussa Diarra., résume Florent Castel. C'est désormais toute une ville qui espère que le jour du grand départ, il y aura quand même quelques sourires, témoins de la satisfaction du devoir accompli.