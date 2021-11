Affaire de la sextape : Benzema jugé coupable et condamné à un an de prison avec sursis

MD

Le verdict est tombé.Le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu Karim Benzema coupable deet l'a condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l’affaire de la sextape . Après six ans de remous judiciaires, la fameuse affaire a enfin rendu son verdict en première instance, ne mettant tout de même pas de point final à un sombre chapitre des carrières de Karim Benzema et Mathieu Valbuena., a expliqué le procureur qui a aussi reconnu coupables les quatre autres prévenus : deux ans ferme pour Axel Angot, trente mois derrière les barreaux et 3000 euros d'amende pour Mustapha Zouaoui , 18 mois avec sursis concernant Younes Houass et enfin quinze mois de prison et 3000 euros d'amende pour Karim Zenati. S'ils connaissent tous leur peine, reste à savoir si leurs avocats respectifs feront appel à la décision. Chose déjà faite par les représentants de KB9 dès leur sortie du tribunal. Enfin, l'actuel pensionnaire de l'Olympiakos se verra indemniser 150 000 euros pourdans l'affaire.On est reparti pour un tour.