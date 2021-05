Accord contractuel entre Dall’Oglio et Montpellier ?

AL

L'Hérault va pêcher dans le Gard. D'après L’Équipe , le remplaçant de Michel Der Zakarian sur le banc du Montpellier Hérault devrait être Olivier Dall'Oglio, l'actuel technicien du Stade Brestois. Si le sort du natif d'Erevan est déjà connu depuis bientôt un mois , le Gardois et le MHSC auraient trouvé un accord ce mercredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'information risque de faire jaser dans la cité du Ponant.Seizième de Ligue 1 après une seconde partie de saison plus que poussive, Brest peut encore passer par la case barrage en cas de défaite face au PSG le week-end prochain et de résultats défavorables à Nantes et Strasbourg. Lié jusqu'en 2022 avec les Finistériens, Dall'Oglio (57 ans) souhaite d'abord assurer le maintien du SB29 et doit encore se libérer de son contrat avant de rallier les rangs de la Paillade pour trois ans, durée de l'engagement proposé par le président montpelliérain Laurent Nicollin. Un temps évoqué, le nom de Laurent Batlles semble être écarté, mais pas celui de Sabri Lamouchi, qui serait la solution de repli en cas d'échec des négociations entre Dall'Oglio et le MHSC.ODO ramènera-t-il Romain Faivre dans ses bagages ?