À nouveau blessé, Tolisso manquera trois à quatre semaines de compétition

Allô Coco, bobo.Les semaines se suivent et se ressemblent pour Corentin Tolisso . Revenu de blessure juste avant la trêve internationale, le milieu français a une nouvelle fois rechuté, ce samedi face à Fribourg ( victoire 4-1 des Bavarois ). Entré en jeu peu après la 60, l'ancien Lyonnais a dû céder sa place à Niklas Süle vingt minutes plus tard. Selon Bild , celui qui est désormais surnommépar la presse allemande pourrait manquer entre trois et quatre semaines.L'international français souffrirait d'une nouvelle blessure musculaire, à la même cuisse que celle qui l'avait déjà laissé éloigné des terrains plusieurs semaines en février . Depuis son arrivée en Bavière en 2017, Tolisso a manqué à la louche 90 matchs du Bayern à cause d'une quinzaine de blessures. Et celle-ci tombe encore plus mal à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec leEncore un qui va finir sur la liste de courses de JMA.