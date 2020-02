Le mystère Thauvin

Depuis le début de saison, Florian Thauvin fait davantage parler de lui pour l'inquiétude autour de son état physique que pour ses performances sur le terrain. De fait, le champion du monde a seulement joué dix minutes cette saison sous le maillot de l'OM. Entre le pessimisme d'André Villas-Boas, la patience demandée par le chirurgien et la dernière mise au point de Jean-Pierre Bernès, personne ne peut vraiment dire quand Thauvin fera son retour au top. De quoi freiner les ambitions du joueur de 27 ans.

Tomber la cheville

Rêver trop haut ?

Par Clément Gavard

Le premier jour du mois de septembre ressemblait à une belle éclaircie, dans le ciel marseillais : l’OM venait de s’imposer à la maison contre Saint-Étienne (1-0) en enchaînant un deuxième succès d’affilée, et Florian Thauvin avait effectué son grand retour sur un terrain de football. Une dizaine de minutes sur le pré, l’espoir d’une saison pleine et une nouvelle accueillie chaleureusement par André Villas-Boas après la rencontre : «» Une perspective excitante, qui s’est rapidement transformée en camouflet : depuis cette soirée d’été, le champion du monde n’a plus touché un ballon. Une absence longue durée qui alerte, et qui soulève une question : quelle suite, pour la carrière de Florian Thauvin ?La bonne première partie de saison comptable de l’OM a quasiment éclipsé le plus important : le technicien portugais doit composer sans l’un de ses deux meilleurs joueurs depuis plus de cinq mois. Au point de devoir souvent bricoler avec Bouna Sarr, Valère Germain ou Nemanja Radonjić. Pour rappel, Thauvin s'était fait opérer de la cheville le 12 septembre dernier après une succession de pépins. Le 23 janvier, Villas-Boas avait lâché un sourire en conférence de presse, glissant que le retour de Thauvin était imminent et pronostiquant même une présence dans le groupe contre Lille ou Nantes mi-février. La semaine dernière, le coach phocéen a quitté son optimisme pour jeter un froid devant les médias. «, déplorait-il, avant le déplacement à Bordeaux.Une frustration proche de se transformer en feuilleton ce lundi, quand Canal + a annoncé que Thauvin souffrait désormais d'une arthrose au talon. Une information immédiatement démentie par Jean-Pierre Bernès, l'agent du joueur, sur le plateau du: «» Un nouvel imbroglio autour de la situation médicale du joueur de 27 ans, dont l'état physique ressemble à un sujet tabou depuis l'été dernier. En juillet, à la suite d'une entorse subie lors d'un amical à Glasgow, le duo Bernès-Deschamps avait milité pour une intervention chirurgicale rapide pendant que le staff phocéen préférait patienter selon les informations de. Résultat, l'opération aura eu lieu deux mois plus tard. «, précise un médecin du sport, passé par un club professionnel.» Sauf que depuis un souci à la malléole en 2014, Thauvin enchaîne les dégâts au niveau de la cheville. Ce qui pourrait avoir un impact sur la suite de sa carrière. «» , éclaire le médecin. Sans aller plus loin dans l'analyse, faute d'éléments.Et le foot, dans tout ça ? Plus personne n'ose imaginer un retour à 100% de Thauvin pour aider l'OM dans sa quête de Ligue des champions, six ans après sa dernière participation à la compétition reine. Villas-Boas le sait parfaitement, le retour d'un homme pesant 59 pions et 38 passes décisives en trois saisons toutes compétitions confondues serait un renfort de luxe pour une équipe en panne d'inspiration offensivement depuis le début de l'année civile. Sauf qu'à 27 ans, le champion du monde doit aussi penser à son avenir, sa présence à l'Euro étant forcément compromise. Peut-il aller chercher un gros contrat ailleurs ? Peut-il aller voir plus haut, même après six mois sans jouer ? Aussi, les dirigeants marseillais peuvent-ils prendre le risque de voir Thauvin quitter le club gratuitement à l'été 2021 ? Vu le déficit record du club phocéen, la réponse semble évidente. Le joueur, lui, n'a jamais caché ses ambitions.Au printemps, il avait même laissé deviner une certaine lassitude en poussant un coup de gueule après une défaite à Bordeaux . Six mois plus tôt, il affirmait son besoin et sa forte envie de jouer la Ligue des champions. Problème, le train Valence est déjà passé - le club espagnol avait fait une offre cet été, selon Bernès -, et le supposé intérêt du Bayern Munich ressemble plutôt à une vieille chimère. «» , confiait Thauvin à, en juin. Un rêve presque légitime à l'époque, mais devenu utopique aujourd'hui. À 27 ans tout juste, l'attaquant compte une vingtaine de matchs européens seulement (six en C1, six défaites). Le signal, peut-être, qu'il est temps pour lui de revoir ses ambitions à la baisse.