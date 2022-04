À 10 face à Nantes, Lens remonte deux buts et arrache le nul

? Les chiffres de ce match à rebondissements ? https://t.co/rfYbgZ6m71#RCLFCN pic.twitter.com/NwxeWnyNiB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 30, 2022

RCL (3-4-3) : Leca (Faríñez, 21e) - Gradit, Wooh, Haïdara (Machado, 63e) - Clauss, C. Doucouré, S. Fofana (c), Frankowski - Sotoca (Saïd, 62e), Ganago (Kalimuendo, 63e), Pereira Da Costa (Kakuta, 81e). Entraîneur : Franck Haise.



FCN (3-5-2) : Lafont (c) - Appiah, Sylla, Pallois - Coco (Corchia, 80e), Moutoussamy, Chirivella (Pereira de Sa, 46e), Cyprien (Doucet, 86e), Merlin – Simon (Bukari, 70e), Kolo Muani (K. Coulibaly, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Le miracle a failli avoir lieu à Bollaert.Réduit à dix avant la 20, mené de deux buts par Nantes à cause d'un doublé de Moses Simon dans la première demi-heure, le RC Lens, poussé par son public, s'est réveillé en deuxième période et est revenu à hauteur des Canaris (2-2) . Les hommes de Franck Haise pourraient voir le top 6 s'éloigner, mais se contenteront de ce nul, alors que le FCN a la tête à sa finale de Coupe de France - dans une semaine tout rond - depuis plusieurs semaines déjà.La partie a commencé sur les chapeau de roue avec une frappe au-dessus signée Florian Sotoca (5) et la réponse de Moses Simon en contre (6). La deuxième a été la bonne pour le Nigérian, auteur d'une belle frappe croisée sur une passe anodine de Marcus Coco. Alors que le Racing poussait, une relance d'Alban Lafont a permis à Simon de prendre de vitesse Jonathan Gradit pour se manger Jean-Louis Leca de plein fouet : sorti en dehors de sa surface, le portier sang et or a pris son rouge (18). À la demi-heure de jeu, un Wylan Cyprien pas attaqué aux 30 mètres a pu armer, Wuilker Faríñez - entré en jeu - s'est fait surprendre par le rebond et Simon, encore lui, a conclu pour inscrire un doublé. La pression artoise a repris, mais David Pereira da Costa a raté la réduction de l'écart (39).Après, Massadio Haïdara a buté sur un très solide Alban Lafont (53) et Simon passé à quelques centimètres du triplé (61). Il a fallu une ouverture et un ballon bien exploité par Seko Fofana pour voir le Racing revenir dans le match grâce à Pereira da Costa, cette fois plus adroit. Submergé malgré sa supériorité numérique, Nantes a continué de prendre des vagues et Wesley Saïd, bien lancé par ce même Pereira da Costa, s'est fait faucher par Lafont pour provoquer l'égalisation d'Arnaud Kalimuendo sur penalty. Une déviation du Titi parisien a fait frissonner Bollaert (83) et Samuel Moutoussamy (89) puis Kalifa Coulibaly (90+1, 90+5) ont manqué la climatisation sur la fin.Les Lens-Nantes, décidément un grand cru cette saison