L'Inter rechute à Gênes

Genoa (3-5-1-1) : Perin - Rossettini, Spolli, Zukanović - Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt - Pandev, Galabinov. Entraîneur : Davide Ballardini.



Inter (4-2-3-1) : Handanović - Cancelo, Ranocchia, Škriniar, D'Ambrosio - Vecino, Gagliardini - Karamoh, Borja Valero, Candreva - Eder. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Trompés par une vieille connaissance.Après avoir enfin retrouvé le goût de la victoire contre Bologne , l' Inter s'est inclinée sur la pelouse du Genoa . La faute à un certain Goran Pandev , vainqueur d'un triplé Ligue des champions-Coupe-Championnat sous le mailloten 2010. À l'heure de jeu, le vieux briscard macédonien intercepte le tir de son coéquipier Diego Laxalt , prend le temps d'effectuer un deuxième contrôle au milieu de la défense et trompe Samir Handanovič à bout portant.C'est le but du break. Juste avant la pause, le Genoa avait ouvert le score de manière improbable : Škriniar tente de dégager son camp, mais le ballon rebondit directement sur Ranocchia, qui marque contre son camp. Un coup du sort difficile à digérer pour la formation, moins en vue en seconde période.Grâce à cette victoire 2-0, la troisième consécutive, le Genoa prend ses distances avec la zone rouge.