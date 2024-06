SFL Betsson Cup : nos conseils du 17 juin

SO le Lundi 17 Juin à 08:00 Article modifié le Lundi 17 Juin à 09:14

L’Italie a eu chaud, l’Angleterre a eu chaud, les Pays-Bas ont eu chaud, mais finalement il n’y a toujours pas eu la moindre surprise dans cet Euro 2024. Car non, le match nul de la Slovénie face au Danemark n’est pas une surprise si vous aviez vu notre conseil du 16 juin. Sauf que cette première surprise va bien finir par arriver. La Belgique qui va s’incliner contre la Slovaquie ? Non. La surprise viendra de l’Autriche. Et ce, malgré les blessures qui touchent le groupe de Ralf Rangnick.

Didier Deschamps le sait : cette équipe autrichienne est capable de bousculer l’équipe de France comme cela a été le cas en juin 2022 en Ligue des nations (1-1). Et ce match nul n’est pas le seul résultat positif de l’Autriche qui n’a perdu qu’une seule rencontre – face à la Belgique – depuis novembre 2022. Durant cette même période, les Bleus se sont inclinés à quatre reprises, dont deux fois face à l’Allemagne. Une formation que l’Autriche a battue 2-0 en novembre dernier. Alors d’après une règle mathématique assez simple : si l’Autriche a battu l’Allemagne qui a battu la France, alors l’Autriche va battre la France. CQFD.

