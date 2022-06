Zidane, le mythe marseillais

Zinédine Zidane qui offre au PSG sa première Ligue des champions ? Début juin, c’est toute la cité phocéenne qui a fait ce cauchemar alors que le Qatar tentait tout pour séduire le double Z. Yazid, le minot de la Castellane, sur le banc du PSG aurait été vécu comme une trahison dans leur chair par la ville et ses habitants. Et que Zidane ait joué à l’OM ou non, ça n’y change degun.

Yazid, le minot de la Castellane

« En tant que marseillais, mon rêve était d’être sur le terrain. J’ai supporté Marseille comme un fou, même quand je jouais. Sauf quand je jouais contre eux. »

« À Marseille, on a déjà très très peur que le PSG gagne la C1, alors avec Zidane sur le banc... »

« Je l’aurais détesté, malgré tout ce qu’il représente »

« C’est comme la Bonne Mère, tu ne vas pas la déménager à Paris ! »

L’égal de Fernandel, IAM et Pagnol

« Zidane, c’est un dieu du football, qui est la religion de Marseille. »

Un crime de lèse-majesté. Ni plus ni moins. Vue de Marseille, l’hypothétique arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG serait une trahison absolue. Un paradoxe pour un homme qui n’a jamais porté les couleurs de l’OM , et dont beaucoup se sont moqués. Comment les Marseillais peuvent-ils se sentir trompés par un joueur qui n’a jamais revêtu leur maillot sur une pelouse ? Pourquoi le nom de Zinédine Zidane est-il associé à un club qu’il n’a pas connu ? À une ville qu’il a quittée à ses 14 ans ? Pour comprendre, il faut se plonger dans une cité qui érige ses enfants en héros. Et où, comme nulle part ailleurs en France, l’équipe locale constitue une part de l’identité de tous. Même lorsque l’on s’appelle Zinédine Zidane, qu’on a été formé à Cannes avant de défendre les couleurs du rival bordelais, puis de la Juventus et du Real Madrid.En dehors des sentiers touristiques, le quartier de la Castellane est sans doute le plus connu de Marseille, grâce à ZZ. On ne parle pas là du rond-point qui fait le lien entre le centre-ville et l’interminable avenue du Prado, mais bien de l’ensemble qui ceinture la place de la Tartane, premier terrain de jeu de Zizou, au nord de la ville et de son port industriel, le long de l’autoroute A55. Une ville dans la ville de 6000 âmes, à la frontière des 15et 16arrondissements de Marseille. C’est ici que Zinédine a vu le jour en 1972, après ses trois frères Madjid, Farid et Nourreddine, et avant sa sœur Lila. Fils d’un père algérien qui voulait quitter la France après neuf ans à Saint-Denis, mais tombé amoureux d’une Algérienne avant de prendre le bateau du retour à Marseille, Zinédine Zidane est avant tout un enfant de Marseille.Avant de signer à l’AS Cannes, il a ainsi écumé les clubs locaux dès ses 14 ans (AS Foresta, US Saint Henri, Septèmes-les-Vallons), et connu les virages du Vélodrome, mais aussi le bord du terrain à l’occasion de l’Euro 1984, où il fut ramasseur de balles. Sans surprise, le petit Yazid supporte alors l’institution locale : l’OM. Son idole absolue, ce n’est pas un secret, se nomme Enzo Francescoli, mythique numéro dix uruguayen qui joua une saison à l’OM. De passage dans son quartier natal en février 2022, où son frère Madjid travaille toujours à la piscine, Zinédine Zidane rappelait que son, même si sa carrière l’a éloigné de la place de la Tartane., glissait-il lors de l’inauguration d’une maison médicale digitale.En dehors de son quartier, l’éternel numéro dix a conservé un amour sincère pour sa ville, et son club, qu’il n’a jamais caché. En 2017, il rappelait à Europe 1 que l’OM était. Avant de quitter Cannes pour Bordeaux, il aurait même pu en porter le maillot, Tapie étant sur le coup. Mais l’OM a raté le train. En novembre 2021, il développait un peu pourUn amour sincère, même si le pudique et discret Zizou ne se rend pas souvent dans sa ville, ou alors en catimini. Et pour cause : il crée l’émeute à chacune de ses apparitions. Notamment ce jour de février 2022, dans son quartier. Normal, pour celui qui est considéré comme une divinité locale.Il suffit de voir l’émoi suscité par sa possible signature au PSG pour le mesurer. Pendant plusieurs jours, toute la cité phocéenne en parlait, et même ses ambassadeurs. L’adjointe au maire Samia Ghali l’appelait à la raison sur Twitter :Soprano confiait lui avoir mis un petit coup de pression amical. Impossible d’imaginer le visage du double Z, celui qui a longtemps trôné sur une façade de la corniche, associé au rival parisien. Vice-président de l’OM de 1995 à 1997, et aujourd’hui président (LR) de la région, Renaud Muselier en sourit :Parler avec les supporters de l’OM suffisait à lui donner raison :» , pèse l’insider Emboucaneur. Un autre supporter, anonyme, s’est lui rassuré en allant au Z5 d’Aix-en-Provence pour sonder le grand frère, Nourreddine :Tous les moyens sont bons pour se rassurer sur le Vieux-Port, et c'est pour ça qu'on parle déjà du possible mariage entre Zidane et la capitale au passé., résume Guy d’Endoume, membre fondateur du Commando Ultra 84. Une peur qui a déferlé sur la ville, même si certains ont tenté de garder raison, à l’image de Smaïn, membre des MTP :On se souvient pourtant de Laurent Blanc, ancien capitaine de l’OM, entraîneur successif de Bordeaux et Paris. Mais pas Zidane. Pas maintenant, pas après tout ce qu’il a fait., se marre Guy d’Endoume, en rappelant que ZZ a des affaires dans la région, notamment ses salles de futsal :Renaud Muselier, lui, préfère se méfier :Et si la trahison était aussi douloureuse à envisager, c’est parce que Marseille se voit en Zidane., pose Guy d’Endoume., confirme Smaïn., rappelle Emboucaneur. Lui aussi amoureux de l’OM, Renaud Muselier tente d’expliquer l’adoration qui entoure Zizou :Et Ramzi de conclure :Plus que la Bonne Mère ou le Vieux-Port, Zizou est par la force des choses devenu un ambassadeur de Marseille., énumère Muselier., assure le MTP Smaïn.Mais alors comment expliquer que la rumeur qui envoie Christophe Galtier, autre enfant de Marseille, au PSG n’agace pas les locaux ? Smaïn enchaîne, les deux pieds décollés :Et tant pis si Galette a lui porté le maillot de l’OM, contrairement à Zizou.