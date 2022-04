Villarreal s'impose en serrant les dents chez Getafe

Getafe (3-5-2) : Soria - Cabaco (Mayoral, 46e), Mitrović, Cuenca - Suarez (Iglesias, 84e), Aleña (Rodríguez, 46e), Arambarri, Maksimović, Olivera - Ünal, Sandro (Villar, 77e). Entraîneur : Quique Sánchez Flores.



Villarreal (4-4-2) : Rulli - Pedraza, Torres, Mandi, Aurier - Trigueros (Gomez, 84e), Iborra, Parejo (Capoue, 68e), Chukwueze (Pino, 68e) - Alcácer (Danjuma, 61e), Moreno (Lo Celso, 61e). Entraîneur : Unai Emery.



Moreno.Battu lors de ses trois derniers déplacements en Liga, Villarreal a remis la marche avant sur la pelouse de Getafe (1-2). Le sous-marin jaune s'est imposé au Coliseum Alfonso Pérez grâce à un grand Gerard Moreno, d'abord buteur du gauche sur un service de Paco Alcácer (7). L'Espagnol a ensuite gratté un ballon dans le rond central, remonté le terrain et décalé parfaitement Manu Trigueros pour le 0-2 (16). Il aurait même pu gonfler encore davantage ses stats si Alcácer n'avait pas raté la cible au deuxième poteau, seul face à la cage (45). Seule ombre au tableau, et non des moindres : sa sortie sur blessure à onze jours du déplacement à Liverpool (60).Dans le dur en première période et sauvé du 0-3 par David Soria, qui a fait obstacle à Trigueros (44), Getafe a totalement inversé la tendance au retour des vestiaires. Enes Ünal est venu récompenser les efforts madrilènes dans la surface après un festival de Mathías Olivera (63). Déjà décisif en tout début de match devant Carles Aleña (5), Gerónimo Rulli a dû se détendre pour claquer un centre-tir vicieux d'Óscar Rodríguez (80). Getafe a poussé, mais les hommes d'Unai Emery ont tenu bon. Villarreal revient donc à six points du top 6 et enchaîne après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.Encore une soirée Yellow, mais sans Brice de Nice.