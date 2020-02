Viens mater Dortmund – PSG lors d’une projection So Foot très attendue

1

C’est déjà la confrontation que tout le monde attendait depuis 1 an. Déjà.Sorti par Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions l’année dernière,prouver qu’il n’est pas maudit et de nouveau capable de se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela,et de son terrible Mur jaune.Pour vivre le match le plus attendu de l’année dans la capitale, quel autre cadre que la projection la plus attendue de Paris ?- une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises et une partie discothèque plus « virage » avec des bancs et du monde debout -,des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes,et autres surprises.C’est gratuit et ouvert à tout le monde, dans la limite des places disponibles. Donc dépêchez-vous !Inscriptions ouvertes à partir de mardi 11 février à midi.Hot-dog, chips et boissons en vente sur place.