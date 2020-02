Un Lorient ultra-réaliste tord Sochaux

Sochaux (4-2-3-1) : Prévot - Paye, Lacroix, Teikeu, Rocchia - Thioune, Daham (Diop, 57e) - Lasme, Weissbeck, Ourega (A. N'Diaye, 77e) - Sané (Livolant, 68e). Entraîneur : Omar Daf.



Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Mendes, Fontaine, Laporte, Lecoeuche - Wadja (Marveaux, 80e), Abergel - Cabot, Le Fée, Wissa (Hamel, 84e) - Kitala (Laurienté, 61e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

SB

Lorient n'a pas tremblé.Alors qu' aucun de leurs poursuivants - si ce n'est Clermont - n'a gagné ce vendredi , les Merlus n'ont pas manqué l'occasion de prendre le large. Ultra-réalistes (cinq tirs cadrés, quatre buts), les hommes de Christophe Pélissier se sont imposés cet après-midi sur la pelouse de Sochaux (0-4). Mis sur orbite par un penalty concédé par Teikeu (le neuvième sifflé lors de cette journée !) et converti par Wissa, les Bretons ont fait le break juste avant la pause par l'intermédiaire d'un Kitala plein de sang-froid pour convertir un superbe travail et une ouverture lumineuse de Le Fée. Dur pour Sochaux, qui a dominé et tiré dix fois au but en première période. Une reprise d'Ourega a notamment heurté la barre puis le poteau dans la foulée du deuxième but (45+2).Histoire que la fête soit totale, Laurent Abergel a fêté son 27anniversaire d'une lourde frappe des trente mètres hors de portée de Prévot. Auparavant décisif sur une tête de Kitala (46), le portier sochalien a dû s'incliner une quatrième fois devant Wissa, lancé en contre par Laurienté. Tout juste entré, Hamel a vu quant à lui son but refusé pour une faute de main. C'était déjà bien assez pour des Lionceaux entreprenants (vingt frappes, leur record cette saison) mais beaucoup trop brouillons (deux malheureux tirs cadrés), et qui enchaînent un huitième match de suite sans victoire en Ligue 2. Auteurs de leur troisième succès consécutif, les Merlus comptent eux désormais cinq points d'avance en tête du classement.Confortable.