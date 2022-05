Un coach de D3 anglaise accusé d’avoir instauré la ségrégation raciale dans son vestiaire

Crawley Town's RACE SHAME: Suspended manager John Yems is accused of enforcing racial segregation by telling white players 'don't change in the black boys room' and calling Asians 'suicide bombers' | @MattHughesDM https://t.co/c1ZkUric8J — MailOnline Sport (@MailSport) May 4, 2022

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’apartheid est donc toujours d’actualité.Selon les informations du Daily Mail , John Yems, entraîneur de Crawley Town en League One, est accusé d’avoir instauré au sein de son vestiaire plusieurs mesures discriminatoires. En plus de proférer des injures racistes relatives aux origines ethniques des joueurs, il a interdit à ses joueurs blancs de se changer dans la même pièce que leurs coéquipiers noirs et exclut deux joueurs de l’effectif professionnel sans motif.L'entraîneur a été suspendu de ses fonctions, et la fédération anglaise saisie en complément d’une enquête interne. Cette dernière vient ajouter des éléments complémentaires sur la loi du silence qui entoure ce climat.En effet, selon les témoignages relayés par nos confrères, la situation serait ainsi depuis 2020-2021. La précarité des joueurs se trouvant à la jonction entre professionnel et amateur pourrait expliquer la non-révélation de ces informations plus tôt.Espérons que le football puisse revenir au centre du projet, au plus vite.