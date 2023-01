Un ancien joueur de Premier League balance par la fenêtre les affaires de son ex

Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. ? pic.twitter.com/HGAzfgcCx4 — Greg Halford (@GregHalford15) January 21, 2023

JB

Il y va fort, Halford.Passé par le Championship et même brièvement par la Premier League (avec Reading et Wolverhampton), Greg Halford (34 ans) évolue aujourd'hui au Hashtag United, en huitième division anglaise. Ce week-end, ce n'est pas pour ses exploits footballistiques qu'il a fait parler, mais pour une vidéo qu'il a publié sur Twitter, et sur laquelle on le voit balancer par la fenêtre divers cartons et boites qui auraient appartenu à son ancienne petite amie, à qui il en veut visiblement toujours :, écrit-il. L'histoire ne dit pas si le vélo que l'on aperçoit sur la vidéo a lui aussi été jeté du premier étage. En tout cas, cette drôle de séquence a fait plus de deux millions de vues en 24 heures.Et ça, même Mauro Icardo et Wanda Nara ne nous l'avait pas offert.