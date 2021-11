Troyes est le club français à avoir utilisé le plus de joueurs depuis un an

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

44-26. Non, ce n’est pas le résultat de la sublime victoire du XV de France face aux All Blacks samedi dernier (pas loin, 40-25). Ce n’est pas non plus le nombre de minutes qu’il a fallu patienter pour connaître le dénouement de l’Olympico . C'était deux fois plus. 44, c’est en fait le nombre de joueurs utilisés par Troyes depuis un an, soit le total le plus élevé en France. Et 26, la valeur la plus faible des clubs français, du côté du Clermont Foot. Le numéro 357 de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES s’est attardée ce lundi sur le nombre de joueurs utilisés en championnat lors des 365 derniers jours des 84 équipes des premières divisions du monde entier. Dans le, le Genoa a utilisé 50 joueurs dans les matchs de championnat disputés depuis le 15 novembre 2020, tandis qu’à l’autre extrême, Manchester City et West Ham United n’en ont utilisé que 25.Spoiler : le Genoa est relégable.