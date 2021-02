Séville plie Getafe en trois

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Escudero (F.Vázquez, 75e), D.Carlos, Koundé, Vidal - Gudelj (Fernando, 46e), O.Torres (El-Haddadi, 65e), Jordan - Suso (Rekik, 74e), Ocampos (P.Gómez, 57e), En-Nesyri. Entraîneur: Julen Lopetegui.



Getafe (4-1-4-1) : Yáñez - Nyom, Chakla, Djené, D.Suárez - Timor (C.Hernandez, 78e) - Cucurella (Olivera, 88e), Aleñá (Portillo, 89e), Maksimović, Kubo (Cabaco, 59e) - Mata (Angel, 78e). Entraîneur: José Bordálas.

Ce n'était pas le match de l'année en matière de spectacle, mais l'arbitre de la rencontre Juan Martínez Munuera n'a clairement pas ménagé ses efforts au Sánchez Pizjuán.Pourquoi ? Tout simplement parce que ce match entre le FC Séville et Getafe s'est progressivement transformé en un combat physique pas toujours très réglementaire. Dès lors, la VAR a joué un rôle prépondérant dans la partie, et une pluie de cartons est venue s'abattre sur les terres andalouses. Deux buts de Lucas Ocampos (35) et Youssef En-Nesyri (77) ont été refusés avec l'aide de la VAR, et huit cartons ont été distribués au total. Parmi eux, trois rouges : l'un adressé à Dakonam Djené, auteur d'une vilaine faute sur la cheville gauche d'un Lucas Ocampos sorti sur civière, et les deux autres pour Julen Lopetegui et José Bordálas, tous les deux envoyés en tribune.Cela dit, quelques actions sont apparues après cette tempête rouge : En-Nesyri a envoyé un bon coup de tête à côté (62), mais aussi une sacrée praline du pied gauche venue fracasser la barre transversale de Rubén Yáñez (80). Entre-temps, l'entrant Munir El-Haddadi a ouvert le score sur une passe en profondeur de Joan Jordan, sa quatrième passe décisive en championnat cette saison. Entré en jeu à la place du blessé Ocampos, Papu Gómez a fêté sa première en Liga sous le maillot sévillan par un but via une frappe lointaine. Et finalement, En-Nesyri a fini par trouver le chemin des filets sans être attrapé par la VAR pour s'offrir son treizième but de la saison en Liga, une seule unité derrière Luis SuárezGrâce à ce treizième succès en championnat, le FC Séville accède à la troisième place de Liga et passe provisoirement devant le FC Barcelone.