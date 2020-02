Schalke ralenti, le Werder au fond du trou

Très mauvaise opération pour Schalke 04 lors de cette vingt-deuxième journée de Bundesliga : les Königsblauen ont été frustrés à domicile par la lanterne rouge Paderborn (1-1). Fribourg, lui, s'est rapproché de la C3 en disposant d'Hoffenheim (1-0). En bas de tableau, le Werder Brême continue de toucher le fond après sa nouvelle défaite à la maison face à l'Union Berlin (0-2). Quant au Hertha Berlin, il devra attendre pour mettre la Bundesliga d'accord suite à son revers à domicile contre le Mayence de Robin Quaison, auteur d'un triplé (1-3).

Une histoire de remplaçants. Sixième, Schalke doit faire de la lanterne rouge Paderborn sa chose pour croire à une qualification en Ligue des champions. Se croyant peut-être trop beaux, lesmettent des plombes à faire parler la poudre. Après une première période soporifique, où la seule action de génie de l'équipe de David Wagner aura été de faire entrer Jean-Clair Todibo, les locaux se réveillent après l'entracte. Benito Raman fracasse d'abord le haut de la transversale de Zingerle, puis Ahmed Kutucu délivre la Veltins Arena après avoir pris la mesure de son défenseur dans la surface. La victoire, c'est bien, mais quand c'est l'enfant du club (né à Gelsenkirchen) à peine majeur et remplaçant au coup d'envoi qui croit vous l'offrir, ça a plus de gueule. Dommage que Klaus Gjasula ne soit pas du genre sentimental : d'un gros coup de crâne sur corner, le défenseur central, lui aussi entré en cours de match, offre l'égalisation à Paderborn. Et avec ça, un point très précieux dans la course au maintien.Peu spectaculaire sur le papier, le duel entre Fribourg et Hoffenheim avait pourtant le mérite de voir s'entrechoquer deux prétendants à la prochaine Ligue Europa. Et si visiblement les visiteurs avaient très envie de regoûter aux charmes continentaux, ce sont les corsaires de Christian Streich qui se sont donné les meilleures chances de mener leurs navires jusqu'à Astana et Nicosie la saison prochaine. Malgré les efforts de l'artificier Munas Dabbur (qui a plus envie que tout le monde de retrouver une C3 qu'il avait tant animée avec Salzbourg), Fribourg se révolte après une première demi-heure timorée. Après une belle occas', Stefan Posch se fend d'un tacle très évitable dans la surface et Gian-Luca Waldschmidt transforme le cadeau. Pas de but du break en deuxième période pour un Fribourg toujours aussi solide défensivement, mais des ambitions qui se confirment. On a hâte que Jonathan Schmid mette la misère aux défenseurs rennais la saison prochaine.» C'est un peu la devise du Werder Brême cette saison. Pas aidés par les blessures et minés par une direction brinquebalante, lessont au plus mal après leur nouvelle bêtise à domicile contre l'Union Berlin. Le héros du soir pour l'Union se nomme Marius Bülter, auteur d'un doublé. Un premier pion "facile", un deuxième ayant nécessité une précision d'orfèvre, et dans les deux cas, une défense locale totalement dépassée. Que quelqu'un sorte le Werder de cette indigente avant-dernière place, et vite !R.A.S. Oui, parfois le silence est le meilleur des résumés.Pourquoi il ne fallait pas rater ce Hertha Berlin-Mayence ? Pour voir la mise en marche de la nouvelle machine de guerre Hertha Berlin , pardi ! Un premier bilan ? C'est bien de claquer 73 briques pour Krzysztof Piątek (titulaire ce samedi), et compagnie, mais pourquoi ne pas avoir dépensé un centime pour renforcer la défense ? Défense qui a clairement constitué le point faible des locaux à l'Olympiastadion, et défense que s'est amusé à martyriser le sous-côté Robin Quaison. Avec son triplé du soir, dont un joli enchaînement et un penalty inscrit dans le temps additionnel, le technique attaquant en est déjà à son dixième pion de la saison. Et puisqu'il aurait été trop demandé à Piątek de mettre son nouveau public dans sa poche dès son premier match, c'est l'amical Jeffrey Bruma qui s'était chargé de réduire la marque contre-son-camp pour, réduite à dix suite à l'expulsion en fin de partie de Marius Wolf. Vivement que Lucas Tousart amène un peu de science du combat dans tout ça.