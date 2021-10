Salzbourg rosse Wolfsburg

RB

À peine trois journées disputées et Salzbourg s’envole déjà en tête du groupe G.Portée par la fougue de sa jeunesse, la formation autrichienne a pris le meilleur sur un VfL Wolfsburg trop limité, ce mercredi à la Red Bull Arena (3-1). Pour ce faire, lesont pu compter sur Noah Okafor et, bien sûr, Karim Adeyemi. On savait que celui-ci était particulièrement doué pour obtenir des penalties - et, si possible, les transformer -, comme il l’avait prouvé à Séville (1-1) et contre Lille (2-1) . Mais le virevoltant attaquant allemand est aussi capable de marquer dans le jeu. Il n’a eu besoin que d’une poignée de secondes pour le démontrer, en profitant d’une erreur de lecture de Kevin Mbabu pour aller battre Koen Casteels (1-0, 3).Certes, les Loups sont parvenus à égaliser dans la foulée grâce à Lukas Nmecha, qui a dévié juste ce qu’il fallait un corner frappé par Maximilian Arnold (1-1, 15). Mais ce n’était là qu’un sursaut temporaire, qui n’a guère refroidi les ardeurs des locaux. Plus entreprenants, les protégés de Matthias Jaissle ont forcé la décision dans la dernière demi-heure. Leur salut est venu de Noah Okafor qui, par deux fois, a fait preuve d’opportunisme pour pousser le cuir au fond des filets après un corner (2-1, 65puis 3-1, 77). Wolfsburg ne s’en est pas remis, et les supporters salzbourgeois ont pu savourer ce succès mérité.On en est donc maintenant à 24 matchs d’affilée toutes compétitions confondues sans défaite pour Salzbourg. Propre.Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber (Bernardo, 72), Ulmer (Guindo, 86) - Sučić, Aaronson, Camara (Capaldo, 66), Seiwald - Okafor (Šimić, 86), Adeyemi (Adamu, 86Matthias Jaissle.Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon (Otavio, 70) - Vranckx, Arnold - Baku (F. Nmecha, 71), Lukebakio, Steffen - L. Nmecha.Mark van Bommel.