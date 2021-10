Koeman et pourquoi

La nouvelle défaite subie ce mercredi soir par le FC Barcelone face au Rayo Vallecano (1-0) a été le coup de bélier qui a fait sortir Laporta de ses gonds. Sitôt la défaite actée, la nouvelle est tombée : Ronald Koeman n'est plus le coach du Barça. La décision de la direction blaugrana est loin d'être illogique, tant s'accumulaient ces dernières semaines les critiques envers le Batave. Mais alors que l'on pouvait croire qu'il irait au bout de son contrat se terminant en 2022, le voilà limogé. Alors, que tirer de son passage, finalement express, à la tête du FC Barcelone ?

Trop de Bataves y a ?

Un ancien de la maison peut en cacher un autre

There’s no announcement in place yet for Koeman replacement at Barcelona. It’s gonna take few hours while negotiations are ongoing for Xavi to leave Al Sadd & become the new manager. ??? #FCB #XaviOther candidates for Barça job also know Xavi is the favourite, as things stand. pic.twitter.com/1LaHsGkNDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2021

Par Paul Citron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Soixante-sept : voilà le nombre de rencontres, toutes compétitions confondues, disputées par le FC Barcelone sous la direction de Ronald Koeman, arrivé en Catalogne le 19 août 2020. Cela paraît presque peu, lorsqu'on sait à quel point le Néerlandais est devenu la tête de Turc des supporters du Barça. Le plus grand tort de Ronald Koeman est peut-être celui-là : s'être mis à dos dramatiquement vite une majorité de, qui étaient plutôt prêts, à son arrivée, à lui accorder du temps. Lui est arrivé en sauveur dans un club aussi prestigieux que le Barça, que l'on a marqué comme joueur, et qui sort à peine d' un des plus grands traumatismes sportifs de son histoire et tout le monde était d'accord il y a un an pour dire que son mandat ne serait aisé.Mais alors, comment expliquer un tel retournement d'opinion ? La faute, d'une part, à de trop nombreuses sorties médiatiques pas très bien senties, qui ont eu le chic pour exaspérer une bonne partie des supporters. Parmi elles, la récitation pure et simple d'un communiqué en conférence de presse la veille d'un match à Cadix, le 22 septembre dernier. Sa lecture terminée, Koeman avait quitté la pièce sans dire un mot aux journalistes : un acte qui n'avait pas plu à grand monde, y compris la direction. Direction avec laquelle il n'a d'ailleurs jamais su installer une relation amicale, comme il en témoignait récemment au micro d'un média néerlandais En plus d'agacer la planèteavec ses salades personnelles, ses choix sportifs ont aussi été rapidement pointés du doigt. Assez vite l'an passé ont commencé à poindre les remarques autour de l'absence de fonds de jeu. Malgré un bilan comptable pas si désastreux - Koeman se tire avec 40 victoires, 11 nuls, 16 défaites dont 4 sur les 6 derniers matchs -, le Néerlandais n'aura jamais su réellement marquer de son empreinte le système barcelonais, qui s'en est remis trop souvent à un certain Argentin. Il restera l'entraîneur qui a dû tourner la page Messi au Barça. Cela, Koeman n'en est pas responsable : il a vécu comme tout le monde à Barcelone ce départ comme un tremblement de terre, et blâmer son incapacité à reformer en trois mois une équipe délestée du meilleur joueur du monde relèverait de la mauvaise foi.L'effectif du FC Barcelone n'est plus un effectif taillé pour jouer les tout premiers rôles européens, et cela le Batave n'a pas hésité à le rappeler., disait-il encore le mois dernier. Mais là encore, en réclamant l'arrivée de son compatriote Luuk de Jong (pour boucler un mercato barcelonais qui était de toute façon un échec), un des joueurs de Liga qui colle le moins à l'ADN du jeu barcelonais, coach Ronald ne s'est pas fait que des amis en terre catalane. Et les dernières bouillies proposées par ses protégés, que ce soit face au Rayo ce mercredi, lors du Clásico ou face au Bayern et au Benfica en Ligue des champions, sont difficiles à défendre.Pourtant, les dirigeants du Barça semblaient résignés à le laisser en place une saison de plus. Pour la simple et bonne raison que le bouter hors de Catalogne devrait coûter la bagatelle de treize millions d'euros, comme le dévoilait la Cadena SER il y a un mois . Une somme que le FC Barcelone aurait bien gardée pour lui, quand on connaît l'état calamiteux de ses finances, état qui semblait même être à l'origine du départ de Lionel Messi, selon les déclarations qu'avait faites Joan Laporta au moment des adieux de la. Alors, la direction catalane s'est-elle simplement enfin décidée à limoger un coach dont l'appui des joueurs commençait même à poser question, ou a-t-elle pris le temps d'échafauder en coulisses un plan pour préparer sa succession ? Dès l'annonce du licenciement de Koeman, la folle rumeur a repris et a même été confirmée par Fabrizio Romano : Xavi tiendrait la pole pour remplacer Ronald Koeman aux manettes du FC Barcelone, et serait en pleine négociations avec les dirigeants. Le voir débarquer redonnerait très certainement du baume aux cœurs blaugrana, mais attention : le coup de l'icône du club qui revient comme entraîneur pour redresser la barre, on a déjà vu ça quelque part.