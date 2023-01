Rodrygo libère le Real Madrid du piège Cacereño

CP Cacereño 0-1 Real Madrid

Cacereño (4-1-4-1) : Moreno - Aguado, Josín, Molina, Gomis - Clausi - Fernández (Garci, 74e), Telles (Bermúdez, 77e), Manchon, Merenciano (El Kounni, 46e) - Grande (Solano, 74e). Entraîneur : Julio Cobos.



Real Madrid (4-3-3) : Lunin - Vázquez, Militão (Rüdiger, 46e), Fernández, Odriozola (Vallejo, 51e) - Ceballos, Tchouaméni (Valverde, 46e), Camavinga - Asensio (Arribas, 81e), Rodrygo, Hazard (Álvaro, 67e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Autres résultats :

Carthagène 1-5 Villarreal Buts : Vázquez Perez (39e) pour les Aladrokes // Baena (49e), Danjuma (56e), Morales (61e), Chukwueze (85e) et Capoue (90e) pour le Sous-marin jaune

Espanyol 3-1 Celta Vigo Buts : Puado (53e), Darder (97e) et Melamed (117e) pour les Péricos // Paciência (15e) pour les Celestes

Expulsion : Marchesín chez les Celestes (112e)

La Nucia 0-3 Valence< Buts : Kluivert (3e), Moriba (31e) et Duro (72e) pour les Ches

Ceuta 1-0 Elche But : Rodri (40e, sp) pour les Caballas

Expulsion : Ponce chez les Ilicitanos (62e)

Real Sporting de Gijon 2-0 Rayo Vallecano Buts : Milovanović (57e et 88e) pour les Sportinguistas

Levante UD 3-2 Getafe CF Buts : Postigo (52e), Muñoz (63e) et Wesley (90+1e) pour les Granotes // Munir (34e et 56e) pour les Azulones

Expulsion de : Iborra chez les Granotes (90+6e)

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Real Madrid s'est fait peur mais a pu, comme souvent, compter sur ses individualités pour s'imposer face à une équipe de Cacereño qui a fait honneur au niveau de la D4 espagnole.Les hommes de Carlo Ancelotti n'avaient eux que faire du beau jeu et de la maîtrise qui collent souvent à l'étiquette Real Madrid. Il faudra même attendre la 16minute pour voir une frappe madrilène, sur une tentative lointaine de Ceballos. En face Cacereño se montre plus entreprenant et cumule les frappes sans trop inquiéter Thibaut Courtois. Les quelques corners obtenus par lessont tous dirigés vers Eder Militão (30, 36), qui semblent plus à l'aise dans les airs qu'à défendre sur une pelouse bien trop haute.Après une première période plus fade que le chewing-gum d'Ancelotti après 45 minutes de machouillage, les Madrilènes reviennent des vestiaires avec des jambes fraîches mais pas plus d'idées. Alors que Cacereño décline physiquement, les Merengues se précipitent et enchaînent les hors-jeu (56, 60et 66). Un véritable bijou de Rodrygo viendra finalement libérer le Real Madrid sur un exploit individuel qui le voit dribbler deux joueurs avant d'envoyer une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Un bel hommage au Roi Pelé.En espérant qu'il n'ait rien vu du reste de la rencontre.