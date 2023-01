Terrier, coupé dans son envol

Après avoir ouvert le score face à Nice ce lundi soir, Martin Terrier a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une terrible nouvelle pour l'attaquant, pour le Stade rennais, et plus largement pour le championnat de France qui perd un magnifique joueur de football pour de nombreux mois.

Martin Terrier a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit hier soir. Une opération est envisagée prochainement.L'ensemble du peuple Rouge et Noir te souhaite un prompt rétablissement. ❤️? pic.twitter.com/kquyc1IIpi — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 3, 2023

« Martin, je le connais depuis très longtemps. Ça m’a fait vraiment du mal de le voir par terre, de voir qu’il était en train de souffrir. »

Un club sous le choc

« C’est un leader d’attaque, capable de marquer, de faire marquer. Il est aussi très important dans la construction de notre jeu, donc évidemment, ce sera une absence très difficile à combler. »

Tombé de son nuage

Par Clément Gavard, à Rennes

L'année de Martin Terrier avait commencé par un pétard dans la lucarne de Kasper Schmeichel après six minutes de jeu, une glissade sur les genoux et un grand sourire. C'est l'image que l'on aurait aimé retenir du meilleur artilleur du Stade rennais pour lancer 2023, mais une autre, plus violente et très difficile à regarder, a brutalement changé le cours de la saison du joueur de 25 ans et, par conséquent, celle du club breton. Le choc a eu lieu à la 30minute, quelques secondes à peine après un premier KO à la suite d'un duel aérien, sur un retour défensif engagé, mais a priori anodin sur Jordan Lotomba le long de la ligne de touche devant le banc occupé par les Aiglons. Les hurlements de l'attaquant, qui a senti son genou droit tourner, ont glacé les tribunes du Roazhon Park et fait basculer la suite de la première période dans une drôle d'ambiance. Il y a eu les visages fermés, presque horrifiés, de ses partenaires rouge et noir, se regroupant en cercle pour se remobiliser après ce coup du sort., expliquait Benjamin Bourigeaud après la rencontre. Il y a aussi eu les applaudissements nourris du public rennais à la sortie du premier buteur de la soirée sur civière, puis l'inquiétude et la confirmation tombée ce mardi après-midi par le SRFC, annonçant une rupture des ligaments croisés. Rennes et le championnat de France ont perdu pour un moment un magnifique joueur de foot.Le nom de Martin Terrier était sur toutes les lèvres dans les coursives de l'enceinte bretonne, même après le succès arraché par les Rennais et Bourigeaud en fin de partie. Il y avait ce besoin de trouver de l'espoir quelque part, d'imaginer qu'il y avait eu plus de peur que de mal et qu'il pourrait retrouver les terrains plus tôt que prévu. À quelques pas de la zone mixte, une dame âgée demande des nouvelles de l'attaquant :Pas vraiment, mais ce n'est pas le plus important., clarifiait Bruno Genesio dans la salle de presse un peu plus tôt.Dans l'entourage de Terrier, il n'y avait ni espoir ni optimisme au lendemain du choc, alors que la durée de son indisponibilité est estimée à 6-8 mois, ce qui peut bouleverser la carrière d'un homme qui semblait être aux portes de l'équipe de France.Ce lundi soir, la victoire est presque passée au second plan dans les rangs bretons., confiait Genesio. Xeka, qui avait connu Terrier au LOSC, a illustré les propos de son coach :Un vestiaire affecté, notamment à la pause, où chacun a pu aller ledans la salle de kiné., se désolait Bourigeaud."Allez gagner""T'inquiète pas, on va le faire pour toi."Sans leur leader technique, les hommes de Genesio ont réussi à prendre le dessus sur Nice , mais ils savent aussi ce que l'absence de Terrier peut changer au niveau du jeu collectif de l'équipe et des ambitions du club. Avant la douleur, le natif d'Armentières s'était montré omniprésent et au-dessus du lot pendant une demi-heure, ouvrant le score et croyant même au doublé avant d'être signalé en position de hors-jeu. Au-delà de son efficacité statistique, puisqu'il faut rappeler que l'on parle du cinquième meilleur buteur français en 2022 (23 réalisations dont seulement deux penaltys) derrière Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Karim Benzema et Wissam Ben Yedder, Terrier est un chaînon essentiel dans le jeu rennais. Dans les airs, par exemple, personne en Ligue 1 n'a remporté plus de duels (63)., confirmait Genesio.Personne n'imaginait le Stade rennais sans Terrier cette saison, et ne plus le voir sur un terrain pendant de longs mois ne peut être qu'un crève-cœur pour les supporters rennais et, plus largement, pour les amoureux de foot. Ce sera long, sans doute trop, mais le désespoir laissera peu à peu place à l'espoir : celui de revoir Martin Terrier voler sur les terrains de Ligue 1.