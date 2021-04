Quatre cas de Covid déclarés au RC Lens

#Communique Le Racing Club de Lens déplore 4 nouveaux cas positifs au sein de son effectif professionnel https://t.co/ruB00pq2kP#rclens — Racing Club de Lens (@RCLens) April 8, 2021

LF

Coup dur pour le RCL dans la course à l'Europe.Le club sang et or vient d'annoncer que quatre de ses joueurs ont été testés positifs à la Covid-19. Selon France Bleu Nord , il s'agirait de Tony Mauricio, Ignatius Ganago, Loïc Badé et Seko Fofana. Seul ce dernier a développé des symptômes, se sentant fatigué et courbaturé.L'effectif nordiste sera à nouveau testé demain. Les Lensois peuvent craindre qu'un cluster se soit créé au sein du club, eux qui avaient déjà vécu cette situation en octobre et reçoivent Lorient dimanche.Après le couac brestois concernant Romain Faivre , les planètes continuent de s'aligner pour les Merlus.