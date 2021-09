Quand Nantes et Troyes jouaient en Coupe d'Europe le 11 septembre 2001

11 septembre 2001, le monde a les yeux braqués vers New-York. Le monde entier ou presque. Dans le même temps, Troyes et Nantes sont engagés en Coupe d'Europe. Retour avec les principaux intéressés sur une journée pas comme les autres, qui marquait l'entrée dans le XXIe siècle et posait plus que jamais la question de l'importance à accorder au football en temps de catastrophe.

Faut-il parler du football en temps de catastrophe ?

« Le football ne devrait pas supplanter les vraies tragédies... »

Par Christophe Gleizes

Réédition d'un article publié en septembre 2013.

Pierre-Yves André sait très bien ce qu'il faisait ke 11 septembre 2001. Ce soir-là, son équipe du FC Nantes est opposée à la Beaujoire au PSV Eindhoven de Johann Vogel et Mateja Kežman, en phase de poules de la Ligue des champions. Les Nantais s'imposent 4-1 lors d'une soirée hors du temps, où l'ambiance en tribune est à la modération malgré la belle victoire sur la pelouse. «» Le premier passeur, Wilfried Dalmat, et Marama Vahirua donneront ce soir-là plus d'ampleur à la correction. Pourtant, rien ne prédisposait les Nantais à joueur leur meilleur football, au terme d'une journée riche en interrogations. «» , explique l'ancien attaquant avant de conclure de sa voix posée : «» , se remémore Gharib Amzine. L'ancien milieu troyen a lui aussi foulé la pelouse le jour fatidique ; un magnifique Troyes-Ruzomberok, brillament remporté 6-1 par l'ESTAC. Sur le terrain, c'est la démonstration face à des Slovaques dépassés, avec un triplé de Boutal, un doublé de Loko et une merveille de Meniri. «» Quant à savoir si le match aurait dû être repoussé, le Marocain avance un avis tranché : «» Son homologue nantais confirme : «Confrontées à un choix délicat, les instances dirigeantes ont pris ce jour-là la décision de ne pas reporter les matchs prévus dans la soirée. En milieu d'après-midi, le directeur général de l'UEFA Gerhard Aigner annonce ainsi dans un communiqué : «» En revanche, les matchs programmés le lendemain seront tous repoussés, sans exception : «» La requête plutôt déplacée du PSV Eindhoven, qui demandera par la suite à rejouer la rencontre, arguant que le contexte du match aurait contribuer à déstabiliser ses joueurs, sera, elle, rejetée, les deux équipes «» .Le lendemain matin, alors que la planète entière est en émoi, on ne trouve pas un signe ou une référence à la catastrophe dans la presse sportive. L'équipe titre «» le 12 septembre, occultant totalement la tragédie de la veille, avant, sous le feu des critiques, de se « rattraper » le lendemain avec sa célèbre Une. «» . Cet exemple tragique montre bien à quel point l'actualité du sport peut être déconnectée de ce qui se passe dans le monde. Un écueil dans lequel ne sont pas tombés à l'époque: le magazine interrompt alors ses publications pendant quelques jours, «» . Une décision justifiée en ces termes : «Aujourd'hui, comme en 2001, se pose plus que jamais la question de la place et de l'importance du football dans l'actualité. Celle ci, hypertrophiée, dépasse la seule occurrence des guerres, attentats ou autres catastrophes et ne concerne pas seulement la presse spécialisée. Ian Plenderleith est chroniqueur à, l'un des magazines de football les plus réputés d'Angleterre. Dans une tribune très remarquée, publiée en 2011 au moment de l'accident nucléaire de Fukushima, ce grand passionné estime alors que «» . Avant de pousser un coup de gueule envers la hiérarchie de l'information des journaux anglais, selon lui distordue : «Bill Shankly, l'ancien entraîneur de Liverpool, a un jour eu à la télévision ces mots légendaires, et probablement légèrement ironiques : «» Une saillie plus profonde qu'il n'y paraît et qui rappelle que l'information sportive se doit d'être relayée pour les passionnés quelles que soient les circonstances. Le problème, poursuit Ian Plenderleith, c'est qu'à «» . Il y a des jours comme ça où on se dit que le football est aussi dérisoire qu'un but de Wilfried Dalmat en Ligue des champions. Et où le monde du ballon rond devrait se rappeler qu'il n'est pas aussi rond que la terre entière.