Pourquoi la Serie A n’a-t-elle toujours pas de diffuseur en France ?

La Serie A débute le 21 août. Problème, pour le moment, aucune chaîne française ne dispose des droits du championnat italien. Et à moins que cet imbroglio ne se résolve dans les trois prochains jours, la diffusion de cette première journée va passer à la trappe. La faute à un incident diplomatique qui se déroule à 6000 kilomètres de là.

La politique de l’écran noir

BeIn VS beout

YouTube comme sauveur

Par Aurelien Bayard

Voilà plusieurs jours que le téléphone de Philippe Genin, le monsieur Serie A de beIN Sport, ne cesse de vibrer à chaque notification Twitter. Et pour cause, à quelques jours de la reprise, beIN n'a toujours pas annoncé qu'elle allait diffuser le championnat italien cette Serie A. Alors, les fans s'impatientent et interpellent le commentateur, qui, visiblement, n'est pas beaucoup plus informé. Et comme du côté des dirigeants de la chaîne, c'est silence radio, on ne sait toujours pas si les matchs de la première journée seront diffusés sur une chaîne française.S'il était difficile d'imaginer une situation aussi extrême, il existait touteois quelques signes avant-coureurs. Le samedi 20 juin 2020, le championnat italien reprend ses droits après trois mois et demi d’arrêt. Au programme, deux affiches : Torino-Parme et Hellas Vérone-Cagliari. Les fans de football transalpin se posent devant leur téléviseur et ont comme spectacle… un écran noir. Rebelotte le dimanche, puis le lundi. Aucun match, rien. Cependant, il n’y a pas que la France qui est alors touchée : c’est beIN Media Group qui a alors ordonné l’arrêt de la diffusion de la Serie A. D’après l’Équipe , cette décision était motivée par deux choses. La première, l’indemnisation demandée par le groupe qatari au gérant des droits TV internationaux du championnat italien afin de compenser le préjudice causé par la pandémie de coronavirus, requête acceptée puisque la diffusion avait repris la semaine suivante. La seconde, l’affaire beoutQ.Depuis plusieurs années les relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas au beau fixe, chacun essayant de torpiller l’autre quand il le peut. En 2017, quelques mois après que le Qatar a décidé de stopper toute collaboration économique avec le royaume de Mohammed ben Salmane, le service de télévision pirate beoutQ apparaît. Sa dénomination est explicite : be out Qatar, «» en VF. Son principe : proposer gratuitement les dix chaînes sportives de beIN Sports dans les pays du monde arabe. Seul ombre au tableau, sept secondes de décalage et un risque d’être spoilé en cas de but. Sinon, le système se perfectionne d’année en année avec la présence du logo de beoutQ en lieu et place de celui de beIN, une publicité propre à ce service pour amortir les coûts techniques du piratage - estimés à plusieurs millions de dollars annuels -, ou le remplacement des commentaires. Et avec ta technologie de l’IPTV, il est maintenant accessible dans certaines zones européennes, dont la France.D’après le groupe qatari, le manque à gagner causé par ce piratage s’élèverait à 1 milliard de dollars par tranche de 6 mois. La firme de Nasser al-Khelaïfi tente depuis cinq ans de prouver que c’est grâce à un satellite saoudien que ce service existe, en vain. Alors, comment ce problème au Moyen-Orient est-il devenu celui du championnat italien ? Tout simplement parce que la Botte s’est rapprochée économiquement et sportivement de l’Arabie Saoudite, notamment avec l’organisation de sa Supercoupe à Djeddah, et ce fou projet de co-organisation du Mondial 2030.BeIN Media Group n’avait donc pas dit son dernier mot en juin 2020. Il savait très bien que les droits TV dans la zone Moyen-Orient se terminaient cette année. Et pour prouver son mécontentement, il a refusé de participer à l’appel d’offre et a laissé le groupe de médias Saudi Sports Co négocier seul avec le gérant des droits TV internationaux. Et cette partie de poker menteur a tourné à son avantage puisque les deux autres parties n’ont pas réussi à s’entendre. Cette absence de diffuseur a poussé la Lega (la LFP transalpine) à créer sa propre chaîne YouTube spécifiquement pour cette partie du globe le 13 août. Une solution palliative d’une année, et qui peut prendre fin dès qu’un accord est trouvé.Depuis, beIN est revenu à la table des négociations et devrait récupérer la Serie A dans son escarcelle très prochainement. La deadline du 21 août semble toutefois trop proche pour que la 1ère journée du championnat soit visible sur la chaîne qatarie. YouTube pourrait donc être mis à contribution pour éviter un nouvel écran noir, un canal de diffusion déjà utilisé en France pour la Coupe d’Italie. En attendant une annonce officielle, aucun autre moyen légal n’existe. Pour mater Ronaldo et compagnie, il va falloir magouiller. Ou être patient.