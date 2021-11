Pour Laborde, le chemin jusqu’à l’équipe de France « est encore assez long »

Seja com a camisa do @MontpellierHSC ou do @staderennais, Gaëtan Laborde é sinônimo de gols! ? pic.twitter.com/LQKKc7byQ9 — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) November 9, 2021

AL

Le téléphone n'a pas encore sonné.En pleine bourre depuis plusieurs semaines, le Stade rennais ne s'est plus incliné depuis le 19 septembre lors d'un déplacement au Stade Vélodrome face à l'OM (0-2). Le groupe de Genesio propose un football de plus en plus attractif dont une des figures de proue n'est autre que Gaëtan Laborde. Arrivé chez les Rouge et Noir le 31 août, l'attaquant tourne à plein régime avec 10 buts en 17 matchs joués avec le Stade rennais, toutes compétitions confondues. Au point d'envisager une sélection en Bleu ?, a tempéré l'intéressé en conférence de presse.Ce samedi, Laborde retrouvera son ancien club puisque Montpellier se déplacera au Roazhon Park., reconnaît, comme le surnomme ses amis.C'est pas comme s'il y avait un futur ballon d'or à déloger.