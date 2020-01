Mauvaise pioche

En squat à l’infirmerie depuis septembre quasiment sans interruption, Paul Pogba va de nouveau manquer quasiment deux mois de compétition à cause d’une opération de la cheville. Après une saison cauchemardesque sur le terrain l’an passé, la Pioche semble plus que jamais très loin des Red Devils, autant footballistiquement que mentalement.

"He's been advised to have an operation by his people, and he'll probably do that". Ole Gunnar Solskjær on Pogba's injury woes ? pic.twitter.com/syOupD23Qr — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 1, 2020

Cheville ouvrière

Par Alexandre Aflalo

Quatre matchs, une blessure, un bref espoir, une rechute, Dubaï, Zidane, des photos, des articles, l’attente, l’incertitude, l’espoir, Miami, un mariage, des rumeurs, du silence, et enfin, le retour. Puis une autre rechute. Les trois derniers mois de Paul Pogba ont quelque chose d’une mauvaise comédie qui s’auto-alimente, et qui n’a plus grand-chose à voir avec le football. Depuis août, le Français n’a disputé que huit petits matchs avec Manchester United, miné par une blessure à la cheville qui le hante depuis fin septembre. Et alors qu’il avait – enfin – fait son retour à la compétition, voilà que United va de nouveau devoir se passer de lui pour au moins six semaines. Dans la voix d’Ole Gunnar Solskjær, l’entraîneur de United, une pointe d’incompréhension et de dépit résonne indubitablement : «, » soufflait-il après la défaite mercredi à Arsenal (2-0), à laquelle le Français n’a pas participé alors que tout le monde l'attendait.Finalement, ce sera six semaines d’indisponibilité pour Paul Pogba, opéré jeudi. Six semaines de plus qui éloignent la Pioche des terrains et de Manchester, avec qui la rupture semble plus proche que jamais. Et comme si un été entier à spéculer sur son départ au Real Madrid n'avait pas suffi, il a fallu que Mino Raiola, son agent, sorte du bois à la veille de l’ouverture du mercato hivernal pour une sortie médiatique complètement hors sol. «, avait-il balancé à» Un puissant jet d’urine sur l’institution auquel Pogba, à son habitude cette saison, a réagi avec un silence assourdissant. Comme il a laissé les images – sa rencontre avec Zidane à Dubaï, ses parties de basket avec Jimmy Butler à Miami, ses pas de danse enflammés au mariage de son frère – parler pour lui ces trois derniers mois. «"Vas-y, parle", regrettait Rio Ferdinand sur le plateau de BT Sport. "Sois ta propre voix. Ne laisse pas ton agent parler, fais-le taire. Parle et amène un peu de clarté à cette situation pour que les fans, tes coéquipiers, le club, l’entraîneur sachent où tu en es." »Où qu’il en soit, son attitude jusqu’ici montre un Paul Pogba détaché, sans doute encore marqué par les incidents qui avaient suivi la fin de saison en eau de boudin de United l’an passé. Un Pogba qui n’a d’habitude jamais assez d’espace pour s’exprimer se fait aujourd'hui exceptionnellement discret, comme s’il cherchait à se faire un peu oublier alors que nous sommes à six mois d’un Euro. En trois ans, l’ambiance qui avait entouré son transfert de la Juve à Manchester, entre l’excitation du transfert record, le retour de l’enfant prodige, le scénario parfait d’une boucle à boucler et la réconciliation manifeste entre United et Raiola, semble avoir changé du tout au tout. Celui qui était censé être la cheville ouvrière d’un projet pharaonique en reconstruction ne semble plus qu’un fantôme errant dans un effectif en décomposition, et qui aurait pourtant cruellement besoin du leader qu’il peut être. Manchester United aurait besoin du Pogba qui se fondait avec maestria dans l’irrésistible milieu de la Juve, ou qui a endossé la cape de leader charismatique des Bleus en Russie. Il faudra se contenter de son souvenir, et des interminables spéculations sur son avenir, en attendant son retour définitif sur les terrains. S’il a lieu un jour.