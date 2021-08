Pietro Pellegri prêté à l’AC Milan par Monaco

16

Piètre Pellegri.Pas forcément très en vue l'an passé (un but et une passe dé en seize apparitions en Ligue 1), l'attaquant Pietro Pellegri quitte le Rocher pour la Lombardie. L’Italien de vingt ans va tenter de se relancer à l’AC Milan où il débarque en prêt pour un an, a annoncé le club ce mercredi. Dans leur communiqué, lesprécisent qu’une option d’achat est intégrée dans la transaction. Une option qui pourrait être automatiquement levée sous certaines conditions non révélées.Arrivé à Monaco en janvier 2018 en provenance de son club formateur le Genoa, l'international italien ( une petite sélection en novembre 2020 contre l'Estonie ) n’a jamais su s’imposer et confirmer tous les espoirs placés en lui. Son corps ne l’a pas particulièrement épargné puisqu'il cumule près de deux ans d’indisponibilité à cause de blessures. Au total, il n’a joué que 23 matchs sous le maillot de l’ASM, pour seulement deux petits buts.Espérons qu’il visite moins l’infirmerie dans son pays natal.