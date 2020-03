« J’espère encore voir mes pieds dans trois semaines »

Télétravailler, faire les cours pour les enfants, s'occuper des tout-petits, prendre des nouvelles des proches, zoner chez soi en caleçon devant la télé... Tout le monde s'occupe comme il le peut pendant ce confinement. De notre côté, on en a profité pour envoyer quelques questions à Pierre Bouby, l'ancien joueur d'Auxerre ou Orléans, entre autres, devenu consultant sur La Chaîne L'Équipe, histoire de voir à quoi ressemblent ses journées.

Propos recueillis par Pierre Maturana

Je suis chez mes parents avec ma femme et mon chien à Châtel de Neuvre, petite bourgade à côté de Moulins- quartier de 600 habitants, moyenne d’âge de 100 ans - avec de la forêt... et de la forêt ! Je me lève sans réveil vers 10h, café en terrasse, avec le chien. 10h07, ma femme me demande si je veux faire du sport, là je lui dis NON, je travaille un peu jusqu’à midi, à midi le daron arrive, et là tu sais que c’est l’heure de passer à table. Ensuite, sieste d’une heure, après je travaille... jusqu’au moment où j’entends «» On mange, bon faut respecter le lieu, donc fromage, vin rouge, etc. on est chez le padre quand même ! Et vers 20h30, connexion en ligne àsur Switch, avec Manu Imorou qui est 2, Chaker Alhadhur qui a un forfait carapaces bleues, Romain Grange qui a déjà cassé 2 consoles et qui se bat pour ne pas finir dernier avec Alaéddine Yahia, et Nico Benezet qui doit toujours finir premier, mais il a des soucis de réseaux, tu connais... On finit avecsur Amazon prime, et dodo.Lire des livres. Non, je déconne. Je rejoue à la Switch déjà, je n’y avais plus joué depuis plus d’un an. En réalité, je suis plutôt du genre casanier, j’ai vachement plus le temps de rouiller sur Twitter et Insta, je vois beaucoup de PQ.Non, mais si ça se trouve, tout le monde voulait en acheter pour faire le challenge où tu dois jongler avec un rouleau. Le problème avec ces challenges, c’est que c’est marrant au début, mais là ça devient relou...Absolument pas, je prends les consignes assez au sérieux, contrairement au sport, ce qui m’arrange pas mal. Je suis allé courir une fois une heure, mais c’était un calvaire. Pour te donner un ordre d’idée, courir, sur l’échelle de la corvée, je suis entre lire un livre de 800 pages et plonger nu dans une eau à 5 degrés. TRX, gainage, des exercices à l’arrêt me conviennent plus... L’objectif étant que dans trois semaines, je puisse encore voir mes pieds. La chance qu’on a ici, c’est qu’on ne croise absolument personne quand on va en forêt.Tu mets une poignée de gros sel dans l’eau, quand elle bout, tu mets tes tagliatelles fraîches achetées chez l’italien, tu attends qu’elles soient comme tu le veux en en goûtant une de temps en temps, tu les essores, tu les bascules dans une assiette, de l’huile d’olive, du râpé bio, une tranche de jambon... Et là, je suis imperturbable, la maison peut brûler, je finis mon assiette avant de tenter quoi que ce soit.Je le vis mal, comme tous ceux qui aiment le football, j’espère vraiment qu’on pourra terminer les championnats, la voix de Grégoire Margotton me manque, les débats deme manquent, la mèche d’Hervé Mathoux le dimanche soir me manque, même Stéphane Guy et Daniel Riolo me manquent...Alors, depuis le début du confinement, j’ai fini la dernière saison d’, j’ai fini la dernière saison dec’est plié aussi,c’est validé, et là je viens de commencer l’une des meilleures séries du monde apparemment,, @FREEZZE2 nous a tellement cassé la tête avec ça sur Twitter que j’ai peur d’être déçu, mais le 1épisode est prometteur...